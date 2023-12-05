【娛樂場】《李小龍──哲．拳背後》 歐錦棠還原最真實李小龍

【明報專訊】李小龍今年逝世50周年，早前世界各地「龍迷」展開不同致敬活動。歐錦棠以最新著作《李小龍──哲．拳背後》獻給偶像李小龍。從小景仰李小龍的他曾在百老匯電影中心設李小龍紀念館，又自資拍攝以李小龍為題材的電影，多年來以行動表達對李小龍的崇敬與宣揚偶像的哲學信息。

到各地辦分享會 座無虛席

歐錦棠以「如同劃過高空的慧星，那樣匆促，但光輝恒在人們心中。謹以本書獻給李小龍。」為《李小龍──哲．拳背後》序言開端，又形容李小龍為「世紀巨星、偉大武術家、武術革命先鋒、截拳道始創者」。坊間有很多關於李小龍題材的書籍，歐錦棠選了什麼角度撰寫《李小龍──哲．拳背後》？他在序言最後一句清晰表達，「李小龍是人。但他絕對超乎常人。各位細看下去，從我在本書中列舉的某些例證就會認同。盡量把李小龍還原，是我的工作，亦是我一直的意願」。

新書推出後登上香港誠品暢銷榜，海外讀者反應也很熱烈，美加與英國預購售罄，日前歐錦棠到溫哥華舉行讀書會，報名讀者爆滿。他又計劃到英國舉行講座與分享會，開心參與人數眾多，視這些為文化活動，並笑說：「文化活動冇錢賺，重要目的是推廣，要賺錢就拍戲啦。」

嘗試逐一破解坊間誤解

李小龍逝世半世紀，有關他的傳說仍眾說紛紜。《李小龍──哲．拳背後》從資料蒐集，認真求證，以及獨家訪問，嘗試破除坊間對李小龍的誤解。當中提及李小龍人生唯一一次正規擂台比賽，傳聞一秒KO西洋拳冠軍，是否真確？李小龍個性囂張，西雅圖僑領、華人州議員周露比嬲到不提其名，終生不相往來，到底當中有何深仇大恨？始創截拳道的引發點，是因為比武「爆胎」？李小龍樹大招風，想挑戰他的人排住隊上，尤其以三屆拳擊冠軍劉大川最轟動，究竟有冇打過？

歐錦棠起初跟李小龍「接觸」只透過電視、電影，雜誌與書籍研究對方，直至加入娛樂圈，有機會跟曾真正接觸過李小龍的幕前幕後，得知更多有關李小龍的一切，歐錦棠覺得這似是上天的安排。提到20多年前搞李小龍紀念館，歐錦棠笑說：「因為鍾意，唔係為自己，係為大眾。一直爭取香港應有李小龍紀念館，當時沒有官方機構搞，決定自己搞，起碼有個帶頭作用，很多年後香港文化博物終於有李小龍的常設展館。李小龍帶來正面影響，不單止武術，他的生活哲學有積極示範作用，適用於任何人面對逆境或處世態度的提示。他的功夫可以是引子帶大家進入，打開大門後，可以各取所需。」

視偶像為心靈導師

歐錦棠對李小龍的熱愛豈止偶像與影迷般簡單，問他如何形容跟李小龍的關係？他說：「他是我的心靈導師。」愛好功夫的歐錦棠常被問是否識詠春和截拳道？他說：「冇學詠春，冇學截拳道，我是個體，武術上有自己喜好，李小龍也叫大家不要抄他。每個人應該自己思考，若只懂墨守成規，便沒有創新，亦不會有截拳道出現。後期李小龍也推翻自己創立的截拳道，他就是一個偉大的武術家。」歐錦棠稱外界對李小龍評論兩極，有狂熱得將李小龍神化，亦有為反而反，不斷批評去踩低李小龍。他寫這本書目的是要還原接近真實的李小龍，根據多年來蒐集的資料呈現，對有關事件不作結論，讓大家有思考空間。