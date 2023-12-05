奧斯卡晚宴前米高佐敦撞車 梅麗史翠普獲表揚 子女撐場

梅麗史翠普（左三）是今年奧斯卡博物館晚宴的致敬對象之一，她的子女媳婿陪伴左右。（法新社）

【明報專訊】第3屆奧斯卡電影博物館晚宴前晚舉行，今年獲表揚的包括金像影后梅麗史翠普（Meryl Streep）、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）、《黑豹》男星米高佐敦（Michael B. Jordan），以及《迷失東京》女導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola），星光熠熠嘉賓陣容媲美奧斯卡頒獎禮。其中梅麗今年10月被爆與雕塑家夫婿Don Gummer秘密分居6年，前晚Don沒現身，但兩人的三女一子及媳婦與女婿均有出席，以示對母親的支持。

另外，前晚不少新歡舊愛巧合同場，像《花月殺手》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）去年與拍拖5年的模特兒兼《黛西與樂隊》女星卡美拉摩朗（Camila Morrone）分手，兩人前晚前後腳踏上紅氈。男歌手Justin Bieber太太Hailey與Bieber的前度女友兼《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）亦同場。此外，碧咸（David Beckham）長子布魯克林和太太兼《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）盛裝現身，布魯克林舊女友兼《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊玆（Chloe Moretz），不約而同出席晚宴。

另一方面，獲大會表揚的米高佐敦在紅地氈環節不見蹤影，據娛樂新聞網站TMZ報道，他的法拉利跑車周六（2日）晚上約11時半在荷李活撞向停泊在街邊的起亞房車；從新聞片段所見，該法拉利右邊輪胎飛脫、安全氣袋彈出、車頭損毁嚴重。報道指警方到場後有問米高事發經過，但他未能解釋。據洛杉磯警方消息，無證據顯示肇事司機藥駕或酒駕，事件中沒人受傷，亦未有人被捕。