劉德華拖妻女入靈堂悼亡父 黃日華苗僑偉到場拜祭 400粉絲鞠躬

劉德華（中）右手拖着太太朱麗倩（左），左手拖着女兒劉向蕙（右），三人低頭不語步入殯儀館。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】劉德華父親劉禮上月20日在家人陪伴下安詳離世，家屬昨日於香港殯儀館為劉禮設靈，今午出殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。劉德華昨午抵達殯儀館打點，下午2時許，太太朱麗倩與女兒劉向蕙乘車抵達，劉德華出來迎接並拖着妻女步入靈堂，他們均戴上口罩，低頭不語。劉德華圈中好友黃日華、苗僑偉、吳君如及任達華等前來拜祭，晚上9時，「華仔天地」400名粉絲排隊入靈堂鞠躬。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

劉德華父親劉禮的喪禮在香港殯儀館大禮堂舉行，昨日設靈，據知採用佛教儀式，下午5時至晚上9時供親友悼念，晚上9時至10時供「華仔天地」會員弔唁。

劉母逗留靈堂4小時

昨晨殯儀館已有大批保安在場，中午12時10分，身穿西裝、戴口罩的劉德華坐車到達殯儀館，座駕直駛入停車場。到下午2時15分，劉德華太太朱麗倩與11歲女兒劉向蕙乘車到達，她們同戴上口罩，等候了一會，劉德華步出殯儀館迎接，右手拖着太太，左手拖着女兒，低頭不語步入殯儀館，他們等𨋢時，劉德華轉身禮貌地向傳媒合十。劉德華母親2時50分到達，座駕直入停車場，她逗留約4小時，晚上在工作人員陪同下乘車離開。朱麗倩與劉向蕙晚上亦低調離開。

11歲劉向蕙身高到父親膊頭

劉德華一向保護女兒，甚少讓她公開露面，上次露面是2018年到紅館看父親演唱會，當時6歲的劉向蕙由母親抱着欣賞。轉眼劉向蕙已11歲，被父親拖着的她留有微曲長髮，長得亭亭玉立，身高已到父親膊頭。

粉絲球場排隊等候入靈堂

約下午4時半，大批警察到場，封閉殯儀館對開一條行車線供傳媒採訪。殯儀館對面球場亦預先規劃好位置，讓粉絲排隊等候入靈堂弔唁。劉德華圈中人緣甚佳，劉父過往亦不時出席兒子的活動，昨日大批圈中好友前來拜祭，包括黃日華、苗僑偉、戚美珍、吳君如、任達華、呂良偉、張兆輝、葉德嫻、杜琪峯、楊受成、谷德昭、邱禮濤、黃文慧、鄭則仕、劉雅麗、歐陽妙芝等。晚上8時許圈中人陸續離開，吳君如細心扶着葉德嫻一同乘車離開。

郭富城容祖兒送花圈致哀

晚上8時許，殯儀館外已有大批「華仔天地」會員排隊，之後有秩序地步入靈堂向劉父鞠躬。致送花圈的圈中人有郭富城、謝霆鋒、容祖兒、任賢齊、王馨平、洪金寶、元彪、胡楓、葉振棠、楊紹鴻、歐陽妙芝，還有李克勤與太太盧淑儀，陳可辛與太太吳君如。

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