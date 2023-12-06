兩屆視帝王浩信自爆約滿離巢半年 3年冇拍劇 黃翠如認緊張獲老公鼓勵

【明報專訊】王浩信、楊茜堯、林夏薇、黃翠如、馬志威、何廣沛、尹揚明和楊明等合演無綫與內地網上視頻平台優酷聯手製作的新劇《黑色月光》，昨日於深圳開鏡拜神。總監製鍾澍佳與權香蘭、監製關文深率一眾台前幕後切燒豬。兩屆視帝王浩信與視后楊茜堯繼《名媛望族》後，相隔逾10年再鬥戲，期待擦出更多火花。王浩信近年多留在內地工作，有一段時間未有演出無綫劇，他自爆半年前已約滿，目前自由身，以部頭合約參演《黑色月光》。至於3年冇拍劇的黃翠如承認有少許緊張，幸獲老公蕭正楠鼓勵增信心。

記者：林蘊兒

王浩信開鏡後趕回長沙為內地劇《黃雀》埋尾，然後緊接拍《黑色月光》。對於近期無綫被指現逃亡潮，不少效力多年的資深藝員均約滿離巢，他自爆合約半年前屆滿，「現在與無綫是部頭合約關係，有適合的劇都會拍，今次好開心，可以跟一班認識的兄弟姊妹再合作。現時自己接工作，挑戰都幾大，會兼顧內地和香港兩邊發展」。

楊茜堯稱多內心戲考演技

楊茜堯自《家族榮耀》相隔兩年才接新劇，今次伙拍王浩信，二人重提多年前拍《名媛望族》曾扮演繼母子關係，期待合作新劇擦出更多火花。劇中角色是否如韓劇《黑暗榮耀》般沉重？楊茜堯說：「除了演復仇者，還有好多內心戲，角色性格好多層次，幾考驗我演技。故事題材有類似《黑暗榮耀》元素，我們加入香港地道特色，與韓劇不同。」

角色會不會被虐待到周身疤痕？楊茜堯說：「暫時沒有，但大家可以幻想一下，不能劇透。」楊茜堯慶幸丈夫羅子溢已完成手頭工作從加拿大回港，接力照顧一對子女，讓她放心工作，笑言兩年來終於可以暫時離開子女身邊，調理自己當小休，重新投入工作模式。

強調非港版《黑暗榮耀》

林夏薇與黃翠如自3年前《七公主》後再合作，兩人拒絕透露劇情，只說並非如外界所指是韓劇《黑暗榮耀》香港版，強調《黑色月光》是原創劇，她們所演的角色複雜，向高難度挑戰。林夏薇透露其角色不是大反派，亦正亦邪，相信有好大發揮，「此角色暫時是我演過最高難度，因為性格好複雜，有好多不同階段。當中要面對家庭、婚姻和生意問題，總之全世界都同我對立。劇中又要周旋於馬志威和王浩信之間，與他們都有些激情戲」。她強調新劇屬原創，她的角色不是被欺凌，是因過去不快經歷才令心態扭曲，非單純講復仇。

黃翠如接劇前問老公意見

黃翠如、楊茜堯和楊卓娜合演姊妹，黃翠如跟她們首次合作，大讚對手很好戲，要趁機會好好學習。3年冇拍劇的黃翠如承認有少許緊張，多得丈夫蕭正楠鼓勵，「他仍在橫店拍劇，接劇前有問他意見，佢好鼓勵我，說難得與一班好演員做對手戲」。談到好友洪永城最近暗示太太梁諾妍再次懷孕，黃翠如聞言即笑笑口，大賣關子說留待好友親自公布，只見洪永城夫婦好開心，梁諾妍仍很愛跑步。