宣傳《斷網假期》首談已故男友馬修派利 茱莉亞稱年輕猝逝總悲痛

【明報專訊】金像影后茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)伙拍《月光騎士》伊頓漢基(Ethan Hawke)和《綠簿旅友》馬亞沙拉亞里(Mahershala Ali)主演新片《斷網假期》(Leave The World Behind)周五(8日)在影視串流平台Netflix上架,前日在紐約舉行首映禮;各演員近日亦四出宣傳,曾與《老友記》男星馬修派利(Matthew Perry)拍拖3個月的茱莉亞,亮相電視節目《Entertainment Tonight》期間首次談及已故舊愛,「任何人那麽年輕便猝逝,總是悲痛」。

莉亞羅拔絲為宣傳《斷網假期》接受《Entertainment Tonight》訪問,主持人提及今年10月底在家中猝逝的馬修派利,問茱莉亞當年客串《老友記》的感受。她1996年客串名為《The One After the Super Bowl》的一集,扮演馬修的舊同學。雖然只是不足半小時的演出,但茱莉亞稱劇組都對她很好,很享受那次演出。提及馬修時,她表示感覺對方很好,「任何人那麽年輕便猝逝,總是悲痛」;她稱雖然如此但也幫助大家更珍惜所有,繼續盡量保持正面前行。

馬修派利在回憶錄曾提及與茱莉亞羅拔絲的戀情只維持了3個月,後者客串《老友記》時兩人已是一對,馬修稱也正好找到藉口送她3打紅玫瑰;在手機短訊盛行之前,馬修靠傳真機與茱莉亞傳情,他在書中寫道:「一天三四次我會坐在傳真機旁等待紙張吐出揭露她的信息。」他還表示有時在派對跟某名很吸引的女士調情,也會突然中斷對話,心急飛奔回家等待傳真,「她在這世上就是要帶給大家笑容,而現在的我,笑得像15歲少年準備第一次約會」。然而當時已是大紅星的茱莉亞,也帶給他壓力,馬修稱感到自己不夠好,很沒有安全感,認為茱莉亞遲早會提出分手,「與其面對無法逃避失去她的痛苦,我與美麗出衆的茱莉亞羅拔絲分手了」。

Netflix行政總裁預測律政劇盛行

《斷網假期》講述一家人到豪華民宿度假,怎料受網絡攻擊,本來開心的假期瞬間變成驚嚇之旅。《斷》片是Netflix投資的電影之一,Netflix行政總裁薩蘭多斯(Ted Sarandos )日前在一個投資者會議上透露,明年Netflix將投放170億美元在節目內容方面。對於美國編劇及演員兩公會復工後,薩蘭多斯預計其他串流平台對手會加緊炮製律政劇,尤其看到一連7季《金裝律師》在Netflix上架後取得佳績。根據尼爾森串流平台收視,《金》劇共12周登上冠軍寶座,刷新了《黑錢勝地》紀錄。薩蘭多斯又指《眼鏡蛇道館》在Netflix的成功,也驅使電影公司再拍電影版。至於諧星基斯洛克(Chris Rock)去年透過Netflix直播棟篤笑《選擇性憤怒》,比基斯過往在Netflix的同類型節目高收視,薩蘭多斯認為直播節目有其可取之處,「如果直播效果更好,就做直播吧」。事實上,明年2月舉行的演員公會頒獎禮,便首次透過Netflix直播。