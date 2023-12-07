《新聞女王》帶挈內地人氣增 李施嬅獲邀參演綜藝節目

【明報專訊】李施嬅和鄭融昨日出席護膚品牌活動。李施嬅自言注重護膚，20年前已研究如何逆齡護膚和吃些什麼對皮膚有幫助，「我經常在網上公開護膚心得，最近忙宣傳無綫劇《新聞女王》，沒時間分享。估不到此劇那麼大迴響，內地反應都很好，每天上熱搜，明（今）日會赴北京出席慶功宴，接受媒體訪問和出席商戶活動。回港後即赴美國跟『胡說八道』會到美國舉行巡迴演唱，所以內地原本有些商演都做唔到」。

李施嬅透露《新聞女王》其角色將愈來愈惡和寸，行為再激烈些，已有心理準備有很多人罵她。劇集受內地歡迎，可有內地劇接洽她？李施嬅說：「未有，但有不同類型節目邀請，例如綜藝節目，我未做過綜藝，很多人被《新聞女王》誤導，以為我口才了得，其實好差，又沒有急才，不知能否應付得來，不過可以試下。」

鄭融認與富二代同房 爆對方非單身

鄭融亦很注重護膚，無論多累，一定會卸妝和洗澡才休息，要不然睡不着。她之前生日到泰國旅行慶祝，傳與富二代Edwin Pun同行兼同一間房，鄭融大方承認，「唔係傳，我們是同一間房，兩張單人牀。我們是好朋友，他是我中學同學，間中一齊去玩，大家好熟，熟到出埠可以同一間房」。不怕惹人誤會？她說：「不覺得會誤會，大家都知我們是好朋友，同行還有兩個同學。」

鄭融強調與Edwin沒機會發展，大爆對方不是單身，她不怕Edwin另一半不開心，因為和Edwin是好朋友。說到她客串劇集《叠影狙擊》獲好評，鄭融稱很開心，多謝監製梁家樹給機會，安排破格角色給她，「開心今年工作量大增，拍劇之餘，下半年會在內地展開巡迴演唱會，稍後還推出新歌」。

記者：柯美