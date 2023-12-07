為歐陽靖新歌獻聲 周星馳重現《回魂夜》經典對白

【明報專訊】歐陽靖（MC Jin）推出新歌《NOBODY》，MV以周星馳（星爺）多套電影角色為創作靈感，包括《功夫》、《食神》、《少林足球》等，並邀得星爺獻聲。MV中MC Jin遊走中環與深水埗等地區，他接電話時傳來星爺重現《回魂夜》經典對白，「喂！你可唔可以跟番我個beat呀？」他一臉疑惑，反問「喂！你邊個呀」然後收線。

跟星爺交流獲啟發

身為星爺超級粉絲的MC Jin，新歌獲偶像加持，又有機會認識對方覺得非常難得，「過去我的作品都會用星爺的電影元素、對白、劇情，以及他的一些概念放入歌詞，以及MV和舞台演出。跟他聊天時說了nobody小人物這話題，因為我覺得在過去那麼多星爺的電影，會見到他也很喜歡用小人物來做題材，小人物就要看看怎樣發圍，怎樣能建立自己的地位，被人知道雖然是小人物，但是都很能幹」。他跟星爺交流後有啟發，稱近年常思考什麼是nobody，其實和somebody只是一線之差，因為就算你很有名，也有可能會有人不認識你，想透過《NOBODY》帶出信息，其實所有人都是nobody，同時也是somebody。

星爺昨日轉發MC Jin《NOBODY》MV，留言：「我們總抬頭看偉人，只因偉人從不小看自己，小人物往往能帶給世界最大的驚喜，希望這首歌能給浩瀚宇宙中的我們打氣，也請各位盡量跟番MC Jin個beat！」並籲粉絲可以tag一名對別人來說是nobody，但對你來說是somebody的人跟大家分享（不限形式），最精彩的內容可收到獨家贊助的Nobody NFT。

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