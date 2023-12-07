爆太太易呷醋 周吉佩寧全裸拒拍牀戲

【明報專訊】周吉佩昨日到銅鑼灣參與工展會發布會，與9名候選工展小姐同台，並參與投票選出「最合眼緣獎」得主。他受訪時表示，眼睛不會亂望，平時不敢望女仔，因為太太容易呷醋，幕前工作盡量避免有太多親熱演出。

周吉佩自爆，「之前在MV中攬女仔，仔女睇到覺得奇怪，問我點解不是攬住媽媽，要加以解釋」。他笑言寧願拍全裸戲也不拍牀戲，「相信太太好想睇我裸露後，怎樣被人取笑」。聖誕將至，他表示積極接商演賺錢，也忙於籌備音樂教室擴充業務，預計明年1年搬到更大地方開班授徒，還要部署明年的發展，以及灌錄新歌。

記者：鍾一虹