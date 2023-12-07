《晨早直播室》角逐影評人選擇6獎領先 《黑暗榮耀》《Moving》爭最佳外語劇

講述電視新聞主播的《晨早直播室》（上圖）將在最佳戲劇劇集迎戰《傳媒家族繼承人》（下圖），兩劇男女主角同時入圍爭視后及視帝。

分別於Disney+和Netflix播出的《Moving超異能族》（上圖）與《黑暗榮耀》（下圖），均叫好叫座，現更有機會揚威荷李活，角逐影評人選擇獎最佳外語劇。

【明報專訊】第28屆影評人選擇獎前日先公布電視提名名單，Apple TV+《晨早直播室》角逐6獎領先，已播最後一季的HBO《傳媒家族繼承人》以5項提名緊隨其後。最佳外語劇方面，候選的7部劇集中逾半來自韓國，其中Netflix《黑暗榮耀》與Disney+《Moving 超異能族》將有一番惡鬥。

影評人選擇獎分電視及電影兩部分，下周會公布電影提名，前日曝光的電視提名名單，共7部作品角逐最佳外語劇，其中佔4部來自韓國，分別是《黑暗榮耀》、《假面女郎》、《Moving超異能族》及《身價》，將與德國劇《緘默譯者》、意大利《The Good Mothers》及法國《怪盜羅蘋》爭獎。韓劇中又以宋慧喬主演的《黑暗榮耀》，以及趙寅成和韓孝珠擔正的《Moving》最受好評，而且在韓國早已獲獎無數，因此被看高一線。

同室操戈爭帝后

《晨早直播室》獲6項提名領先，《傳媒家族繼承人》角逐5獎緊隨其後；此外，《亂世微光》、《小學風雲》、《齮齕人生》、《化學堂》、《洛基》、《流浪印第安》及《大熊餐廳》則各獲4項提名。《晨》劇在最佳劇集（戲劇）迎戰《王冠》、《頭號外交官》、《最後生還者》、《洛基》、《星空奇遇記：奇異新世界》、《勝利時刻：湖人王朝的崛起》及《傳媒家族繼承人》。在《晨》劇扮演女主播的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）和麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）將在最佳女主角（戲劇）同室操戈，跟《火線警探：底特律追擊》安祖露艾里斯（Aunjanue Ellis）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）、《頭號外交官》嘉莉羅素（Keri Russell）、《傳媒家族繼承人》莎拉施努克（Sarah Snook）爭奪視后寶座。

《傳媒家族繼承人》中扮演兄弟的謝洛美史壯（Jeremy Strong）與基倫高堅（Kieran Culkin）在最佳男主角（戲劇）亦「內鬥」，迎戰《洛基》湯希丹斯頓（Tom Hiddleston）、《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）等對手。《奇異女俠玩救宇宙》關繼威繼奧斯卡贏得最佳男配角後，亦憑《洛基》角逐最佳男配角（戲劇），跟《晨早直播室》比利告魯杜（Billy Crudup）、在《王冠》扮演埃及富商多迪的卡里阿布達拉（Khalid Abdalla）爭獎。《王冠》扮演戴妃的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）角逐最佳女配角，對手包括《晨》劇妮歌貝哈利（Nicole Beharie）和嘉倫畢曼（Karen Pittman）。

《小學風雲》、《廉價殺手》、《漫才梅索太太》、《大熊餐廳》、《流浪印第安》、《誠實治療法》、《低俗殭屍玩出征》及《Poker Face》角逐最佳喜劇劇集；最佳迷你劇則是《齮齕人生》、《亂世微光》、《黛西與樂隊》、《冰血暴》、《化學堂》、《小鎮主婦的愛與死》、《末日謎殺》及《Fellow Travelers》之爭。入圍最佳電視電影則有《神探阿蒙》、《暗夜異劫》、《常識女王》、《埃利蒂》等。

整體而言，HBO與串流平台Max合共獲23提名領先，串流平台Netflix角逐21獎緊隨其後，Apple TV+則以16項提名位列第3。頒獎禮將於明年1月14日舉行。