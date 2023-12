《從前的我們》《五月的你》獨立精神獎5提名領跑

【明報專訊】美國獨立精神獎(ISA)前日公布提名,電影方面,今年9月在多倫多影展贏得觀眾選擇大獎的《American Fiction》,跟《從前的我們》與《五月的你 十二月的她》(May December)同獲5項提名領跑,3片將與《慾流雙行道》(Passages)、《We Grown Now》及改編日本作家山田太一心理小說的《All of Us Strangers》,一同角逐最佳電影。ISA演技獎近年不分性別,《從》片男女主角劉台午和Greta Lee在最佳主角獎將同室操戈,迎戰《五》片妮坦莉寶雯(Natalie Portman)、《Memory》謝茜嘉翠絲頓(Jessica Chastain)、《All of Us Strangers》安德魯史葛(Andrew Scott)及《American Fiction》謝菲韋特(Jeffrey Wright)等對手。法國《墮下的對證》則會在最佳國際電影迎戰丹麥《冬日暗光》等勁敵。

劇集方面,《齮齕人生》入圍角逐最佳新劇,對手包括《我是處女座》、《真假陪審團》及《Slip》;《齮》劇男女主角連尚燁(Steven Yeun)與黃艾莉(Ali Wong)入圍最佳主角爭獎,對手包括《末日謎殺》愛瑪歌連(Emma Corrin)、《嗡嗡作響》多明妮菲斯珀(Dominique Fishback)、《最後生還者》貝拉藍斯(Bella Ramsey)、《亂世微光》貝兒寶莉(Bel Powley)等。唱而優則演的Billie Eilish憑客串《嗡》劇角逐最佳配角,將迎戰《化學堂》路易斯布文(Lewis Pullman)、《最》劇梅利巴烈(Murray Bartlett)和尼克俄夫曼(Nick Offerman)等。