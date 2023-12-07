《從前的我們》《五月的你》獨立精神獎5提名領跑

《從前的我們》（右圖）與即將在港上映的《五月的你 十二月的她》（左圖），入圍角逐美國獨立精神獎最佳電影。

【明報專訊】美國獨立精神獎（ISA）前日公布提名，電影方面，今年9月在多倫多影展贏得觀眾選擇大獎的《American Fiction》，跟《從前的我們》與《五月的你 十二月的她》（May December）同獲5項提名領跑，3片將與《慾流雙行道》（Passages）、《We Grown Now》及改編日本作家山田太一心理小說的《All of Us Strangers》，一同角逐最佳電影。ISA演技獎近年不分性別，《從》片男女主角劉台午和Greta Lee在最佳主角獎將同室操戈，迎戰《五》片妮坦莉寶雯（Natalie Portman）、《Memory》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《All of Us Strangers》安德魯史葛（Andrew Scott）及《American Fiction》謝菲韋特（Jeffrey Wright）等對手。法國《墮下的對證》則會在最佳國際電影迎戰丹麥《冬日暗光》等勁敵。

劇集方面，《齮齕人生》入圍角逐最佳新劇，對手包括《我是處女座》、《真假陪審團》及《Slip》；《齮》劇男女主角連尚燁（Steven Yeun）與黃艾莉（Ali Wong）入圍最佳主角爭獎，對手包括《末日謎殺》愛瑪歌連（Emma Corrin）、《嗡嗡作響》多明妮菲斯珀（Dominique Fishback）、《最後生還者》貝拉藍斯（Bella Ramsey）、《亂世微光》貝兒寶莉（Bel Powley）等。唱而優則演的Billie Eilish憑客串《嗡》劇角逐最佳配角，將迎戰《化學堂》路易斯布文（Lewis Pullman）、《最》劇梅利巴烈（Murray Bartlett）和尼克俄夫曼（Nick Offerman）等。