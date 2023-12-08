馬國明否認與鄭嘉穎嗌交 完婚回港約食飯

【明報專訊】馬國明、洪永城、高海寧及蔡思貝等前晚出席劇集《飛常日誌》煞科宴。馬國明透露是婚禮前最後一次出席活動，之後會消失8至10日，又笑言峇里舉行婚禮只是傳言。

不知王賢誌暗諷誰

提到鄭嘉穎以忙湊仔為由，難以出席馬國明婚禮，其太太陳凱琳（Grace）日前在社交網分享外遊照，被指在兩人傳不和事件上撥火？馬國明稱未看過照片，「我都經常出埠工作，Grace會否趁外地工作拍攝花絮？為工作好正常，大家不要將這件事煲大，好小事，不要咬住不放，我跟嘉穎無嗌過交」。鄭嘉穎表弟王賢誌近日在網上發文，疑暗諷嘉穎是「雙面人」？馬國明稱同樣未看過，「不知道對方所指何人，大家只是揣測，我不會代別人評論」。問到「鐵馬家族」成員是否獨鄭嘉穎缺席婚禮？馬國明說：「起初林子善因小朋友的事未能參與，我沒怪他，後來解決了問題，現在他可以來。」他表示待完成婚禮回港再約嘉穎食飯。

洪永城三代同堂慶生

洪永城前日40歲生日獲贈蛋糕，眾人合唱生日歌慶祝，令他驚喜又感動，他說：「原來跟大班同事在工作中過生日，是好開心的。」提到太太梁諾妍選擇同日公布懷第二胎喜訊？他甜笑說：「我的生日願望是太太和小朋友身體健康，新劇收視節節上升，世界和平。」他將與妻女赴台灣探母親，他與母親及女兒同屬12月壽星，到時三代同堂慶祝。

蔡思貝自爆最近趁空檔到廣州跟中國體操冠軍劉婷婷學前空翻及平衡木，「別人3歲開始訓練，我就30歲才訓練，但總算做到人生第一個前空翻，婷婷讚我有體操天分，我想繼續學，將來拍動作戲會靈活一點」。

高海寧：不會刻意搶花球

湯洛雯日前預告將花球拋給姊妹團成員高海寧，後者說：「聽說接完花球要半年內結婚，否則有排嫁不出，所以會讓給人，我不會刻意搶。（可能接花球後閃婚？）承你貴言，其實不是沒追求者，但想找個合眼緣對象，否則不會單身這麼久。」傳已有新歡？她稱那人是朋友，剛巧在咖啡店遇見互相問好。她開心稱演出《新聞女王》收到很多正評，證明大家看到她努力及演技有進步，給她很多正能量。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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