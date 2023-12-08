方力申聖誕新年開工 女友葉萱嫌不夠浪漫

【明報專訊】方力申（小方）、朱鑑然前晚出席慈善籌款晚宴。小方自爆早前完成舞台劇後鬆一口氣，開懷大吃大喝兩星期，體重急增10磅，連媽咪都感驚訝，不過日前參加游泳比賽奪兩項冠軍，他說：「之前我懷疑過身體有病，沒想到出賽那麼有力氣，可能因最近有飯氣到肚。不過我心情好矛盾，做藝人要保持狀態，平時戒澱粉質瘦得快，相反會變得有力氣，但要多做運動。」他打算農曆新年前做全身檢查，了解身體狀况，求個安心。

小方表示做藝人難免為工作犧牲聖誕及新年假期，需要女友葉萱（Maple）包容和體諒。會否花心思補償浪漫時光？他笑說：「我不擅長逗女仔開心，很多事都不懂，被女友嫌棄不夠浪漫，我回應她，若我那麼叻，之前就不會單身多年。」以前同樣不懂逗鄧麗欣開心？他怕得罪現任女友，急急落閘，「唔講得以前，我死定了」。

朱鑑然約心儀對象日本遊

朱鑑然入行9年，最近連環推出參演的兩部劇和三部電影，稱心情沒預算般興奮，反而平靜地反思，「我覺得要勇敢面對自己的缺點，好好再磨練，才會變得更好」。

朱鑑然透露聖誕、除夕及元旦都要到內地宣傳電影，不過已準備定聖誕禮物送給心儀對象，「我驚送錯禮物，但不會問人意見，覺得要自己花心思才令對方感受到誠意」。他計劃明年1月相約大班朋友和追求中的心儀對象到日本旅行，享受美食兼浸溫泉，爭取相處和互相了解的機會。

記者：鍾一虹