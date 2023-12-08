【娛樂場】音樂劇《大狀王》載譽重演 陳志雲讚修改版拍案叫絕

【明報專訊】鄭君熾與丁彤欣主演、方俊杰執導的音樂劇《大狀王》，去年首演贏盡口碑，於第三十一屆香港舞台劇獎橫掃10獎。包括最佳製作、最佳原創音樂（音樂劇）、最佳填詞、最佳導演（悲劇／正劇）、最佳男、女主角（悲劇／正劇）、最佳男配角（悲劇／正劇）、最佳舞台設計、最佳音響設計，以及年度優秀製作。

睇第四次 每次都有驚喜

《大狀王》原班人馬載譽重演，陳志雲捧場後，在社交平台發文，「又又又又睇《大狀王》，good show，好似係第四次，每次都有驚喜」。陳志雲跟《明報》分享觀後感，「每一次有乜嘢分別？總括來說，每一次都比上一次更加好。我由他們預演已經開始睇。最初的版本旁枝比較多，古仔比較長。後來的版本有不少刪改，令主線和枝線發展比例更均衡。歌曲方面改動都唔少，除有新歌又刪去一些舊歌，音樂方面，我真係畀足100分。作為觀眾又好，或熱愛舞台藝術的人都好，我為這一部音樂劇感到相當自豪」。他稱創作音樂劇絕不容易，「要創作一部與我們文化背景有關，而對外地文化的人都能夠引起興趣的，更加不容易」。

陳志雲透露修讀舞台製作時，曾嘗試做音樂劇，「當時要搵合適演員，非常困難。《大狀王》的演員，是真真正正演得、唱得又跳得。我相信他們一定可以為香港創下新的標記」。

《大狀王》劇情講述廣東狀王方唐鏡（劉守正飾）助紂為虐、多行不義，惹來厲鬼纏身索命。方唐鏡為求活命，被鬼魂阿細（鄭君熾飾）牽着鼻子，要他替阿細心上人秀秀（丁彤欣）翻案。二人一鬼踏上旅途，從憎恨到原諒，千關裏撥亂反正，萬難中自我救贖。劇中人面對過去人生的黑暗面，能否跟過去的自己和解，引發觀眾共鳴，有笑有淚。

重演精簡時間 內容絕不減少

《大狀王》作曲及音樂總監高世章與填詞人岑偉宗被讚是黃金曲詞組合，加上編劇張飛帆出人意表的文本，與導演方俊杰精妙的佈局，精雕細琢出意味悠長的音樂劇，情節扣人心弦，從而探論生死無常、善惡難辨。編排導演及編舞林俊浩與舞台美學指導黃逸君，為演出注入糅合古典與現代的獨特美學。演唱跳俱佳的演員和現場樂隊傾力演出，幕幕高潮起伏，叫人拍案叫絕。

高世章承認重演考量因素之一是演出時間，3小時對一些觀眾來說會較累或容易分神，故檢討是否有重複。編劇張飛帆稱今次重演比去年公演縮短七八分鐘，精簡了，但觀眾不會覺得少了內容。

徇眾要求 加開最後一場

《大狀王》上月30日起重演至12月24日，共20場。觀眾口耳相傳大力推介在社交平台分享，異口同聲說不容錯過。香港話劇團在官方facebook公布，徇眾要求終極加開12月22日最後一場，門票今日（8日）上午10時起發售。