【開箱】《化學堂》科學家另類愛情 貝兒娜森演不一樣的媽媽

【明報專訊】《抖室》奧斯卡影后貝兒娜森（Brie Larson）主演的《Marvel隊長2》，上映至今一個月，全球票房還未足2億美元，成績令人失望，更成為Marvel電影宇宙（MCU）歷來最差成績作品；貝兒主演的劇集《化學堂》（Lessons in Chemistry），雖然上月22日已在影視串流平台Apple TV+播出第8集大結局，但廣獲好評，除了在爛番茄評論網站得84%讚賞，日前公布的影評人選擇大獎提名名單，《化》劇有份角逐最佳迷你劇、女主角及男女配角獎。貝兒娜森劇中扮演痛失摯愛的科學家，既要對抗性別歧視，又得獨力撫養遺腹女，大有機會躋身視后行列。

化學研究變身烹飪節目主持

《化學堂》講述上世紀五六十年代的美國，Elizabeth在研究院擔任實驗室技術員，由於沒有博士學位及性別緣故，上司禁止她自行做研究，唯有把對化學的熱情轉移到烹飪方面。當被迫參加學院的選美活動，反跟星級研究員Calvin成為朋友，後者邀請她到其實驗室工作，兩人漸漸成為一對，並展開同居生活。Calvin忽然車禍身亡，Elizabeth發現自己懷孕，復被實驗室解僱。她決定私下擔任顧問，為遇到瓶頸的研究員服務，又把廚房改建為實驗室，繼續研究。7年後女兒Madeline已入讀小學，非常聰明，開始對素未謀面的父親很感興趣。Elizabeth後來發現每天給她準備的午餐飯盒，原來被她的同學Amanda食光，Elizabeth親往見Amanda父親Walter期間，意外接下電視台烹飪節目主持工作，更成為萬千婦女的偶像。

《化學堂》監製陣容強勁，除了炮製過《辦公室瘋雲》、《新創玩家》的李艾辛堡（Lee Eisenberg）及《黑錢勝地》男星積遜貝文（Jason Bateman）外，貝兒娜森亦身兼監製及主演兩職。劇中扮演Calvin的路易斯布文（Lewis Pullman），遺傳了父親兼《天煞—地球反擊戰》男星標布文（Bill Pullman）的樣貌和演技，出道6年即有機會角逐最佳男配角。此劇改編自Bonnie Garmus的同名暢銷小說，有不少有趣之處，譬如把化學研究與烹飪聯繫起來，透過Elizabeth這角色告訴觀衆，懂得化學、喜歡研究，就會煮得一手好菜；然而在保守年代，她並非一般男士心目中的女性典型，Elizabeth亦拒絕倒模。曾遭上司性侵，她反抗，反被撤去準博士資格，只能當實驗室技術員，但喜愛化學研究始終沒變；愛情路上更沒想過會遇到跟自己一樣志向和想法的Calvin。鄰居Harriet深入認識她之後，便指他們天生一對。

誕下遺腹女 搞笑改「嬲」名

此劇給觀衆最大驚奇是Calvin在第2集便不幸身亡，而且很荒謬地遭Elizabeth收養的愛犬Six Thirty扯甩繩索，Calvin跌出馬路被路經的巴士撞斃。他跟Elizabeth才剛開始幸福生活，認識得還未夠久，更讓她手足無措的是，痛失摯愛後，孑然一身面對成為人母的恐懼。《化學堂》毫不傷春悲秋，還展示搞笑一幕，經過陣痛然後分娩，護士囑咐Elizabeth為女兒改名，她茫無頭緒，護士提議可以心情來為寶貝命名，結果她稱呼女兒Mad（eline），因為沒準備成為媽媽的她，真的有點憤怒。

Elizabeth以科學家的角度面對女兒，對於嬰兒不問情由的哭鬧，讓她非常苦惱，猶幸經驗豐富的Harriet從旁引導，Elizabeth終找出跟女兒相處的模式，就像朋友一樣。透過Elizabeth的鼓勵，Harriet也重拾律師專業，為社區爭取福利。劇中亦巧妙利用Elizabeth的科學研究精神、烹飪藝術，透過主持的煮食節目，宣揚化學常識、女權與保護小衆意識，卻不會給觀衆生硬的感覺。狀態甚佳的貝兒娜森不單漂亮，演得也甚有說服力。唯一詬病的可能是有關Calvin的身世，似乎太過曲折及太多巧合。