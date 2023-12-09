佘詩曼盼《新聞女王》收視衝破30點 冬至大結局連播兩小時

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）、高海寧（高Ling）、何依婷、王敏奕、車婉婉等前晚出席台慶劇《新聞女王》慶功宴，無綫行政主席許濤、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲公布劇集首周平均收視26.9點，是2021年至今黃金時段收視冠軍，最高收視達27.9點，近180萬觀眾收看。總監製鍾澍佳稱《新聞女王》為港劇爭氣，大結局於本月22日冬至當晚連播兩小時，屆時全劇演員拉隊移師澳門跟觀眾一齊看大結局。

阿佘花6位數字請食飯

阿佘對劇集收視理想感開心，至於能否衝破30點，就要觀眾多多捧場。前晚慶功宴由無綫埋單，阿佘表示樂意再請大家食飯，但要約齊人有點難度，最起碼要等馬國明結婚返港。阿佘拍《新聞女王》不時請食飯，是否已花了6位數字？她笑說：「我無計過，差不多啦，最重要開心。李施嬅、馬國明、高Ling也有請客，大家有來有往。」提到她飾演的Man姐成為模仿對象，阿佘稱角色造型服裝由劇組安排，手袋及首飾則用私伙，出動10多個手袋，「出街未見過有人扮Man姐，上網就見到好多人模仿Man姐拍片，好得意」。她忙為《新聞女王》宣傳，希望聖誕節能放一日假休息。

高Ling視為代表作之一

高Ling開心收視成績理想，也憑角色大受歡迎，視為自己代表作之一，有信心很快衝破30點，她說：「當初拍攝時已想到會跑出，因見到阿佘演出，大家都好投入角色，很快捉到演出方式。」她即將到外地擔任湯洛雯姊妹團，會否趁機影三點式泳裝上載到社交網？她笑說：「無時間，只去幾日就要回港開工。或者再辦一場慶功請劇組食飯，我希望爭取拍續集，為自己謀點福利。」她透露近3個月參加6個婚禮，人情方面花費不少，亦刻意不搶花球，現在工作好忙，好開心繼續掙錢。想再買樓？她說沒那麼快，買第一層樓供10年，首期好難儲。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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