《共建美好社區大匯演》今晚7台聯播 曾志偉：大家團結成就盛事

【明報專訊】「區選繽紛日」主要活動《共建美好社區大匯演》今晚舉行，集香港7間電子傳媒，包括無綫、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、港台、新城及商台現場聯播，昨日在西九文化區竹翠公園舉行拜神儀式。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉、7台司儀代表及部分演出歌手，包括肥媽、鄺美雲、《中年好聲音》及《聲夢傳奇》等歌手出席。

《歡樂滿東華》押後一周舉行

曾志偉稱決定舉辦這節目只有10日時間籌備，其他電子傳媒也一呼百應參與。原本今晚舉行的《歡樂滿東華》讓路延至下周舉行，志偉稱當日接到東華主席通知，對方表示特首致電問《東華》可否讓一讓？這是有史以來首次，因大家團結才成就這盛事。今晚3小時演出，分別在西九、灣仔HarbourChill海濱休閒站，以及沙田公園露天劇場同步舉行，歌手表演外，亦有演員呼籲市民投票，重量級歌手包括林子祥、鄺美雲、蘇永康及草蜢等，《亞洲超星團》有20名學員由內地來港，會合香港學員近30人同演出。

曾志偉提到《亞洲超星團》反應不俗，大讚Rain任評審表現專業，要求很高又嚴格，在他鞭策下學員才有大進步。志偉又承認會偏心香港學員，他們在香港版的演出時間會較長，因香港學員出場時收視特別高，但內地版會有不同剪輯。

《中年好聲音》支嚳儀與李佳參與今晚大型演出感開心，前者被問到車婉婉遭《中年2》參賽者向展鵬嘲諷？她表示謝師宴當晚不在場，不了解事件，但相信是言者無心的誤會，她稱車婉婉是《中年》歌手們的精神領袖，大家也購票支持她的演唱會。

記者：林蘊兒