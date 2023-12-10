《新聞女王》結局 曉薇Cathy離職 黃宗澤登場挑釁Man姐 為續集留伏線

鄧智堅飾演的飛爺（左）向方太（龔慈恩飾，右）辭去總監一職。（視頻截圖）

【明報專訊】無綫台慶劇《新聞女王》播映以來掀起熱話，劇情緊湊，佘詩曼飾演Man姐人氣高企，其他演員馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷等表現亦備受談論，劇集收視更獲佳績，最高收視達27.9點（約180萬觀眾）。內地平台比無綫早播映，日前已搶先播出第26集大結局，揭曉各主角的命運，黃宗澤與陳山聰更驚喜客串；黃宗澤壓軸出場與Man姐遇上，未有交代他是否新上任的高層，似為開拍續集留伏線。

內地贏得口碑 豆瓣評8.1分

《新聞女王》全劇26集，前晚在無綫翡翠台播映至15集，本月22日冬至大結局，連播兩小時，一眾演員會到澳門跟觀眾一同看大結局。不過內地優酷平台已率先播完全劇，大結局劇情引起網民討論。《新聞女王》在內地贏口碑，豆瓣評分有8.1。

George為Man姐流淚

大結局劇情講述陳山聰飾演有精神問題的爸爸，因覺得女兒嘉嘉死因不明，便走入幼稚園脅持多名小朋友。Man姐進入幼稚園訪問陳山聰，結果身陷險境。George（馬國明飾）從直播畫面看見Man姐有危險，擔心得流下男兒淚。一直與Man姐權鬥的他公開表示︰「我每一次坐喺度，見到拍檔係佢，我就好放心。」

只有國王沒有女王

鄧智堅飾演的飛爺向方太（龔慈恩飾）辭去總監一職，說在馬來西亞找到第二春，而且年紀大想退下來，飛爺向方太推薦George，但方太希望找新人加入SNK News。

鏡頭一轉，《新聞女王》的隱藏角色終於現身，黃宗澤出現在SNK News大堂，跟Man姐遇上，兩人打招呼後，Man姐問黃宗澤是否對飛爺的職位有興趣，黃宗澤說︰「我對你這個新聞女王有點興趣，因為在我的領域，只有國王，沒有女王。」

大結局交代各人去向，曉薇（何依婷飾）、Cathy（高海寧飾）劇中為Prime Time主播位鬥生鬥死，最後雙雙離開新聞界；曉薇在仁心基金擔任院舍主任，Cathy就成為政府高官。張家妍（李施嬅飾）繼續留在新聞主播台上，更升職進駐了原先Man姐的辦公室。

5女化解恩怨成好友

Man姐、曉薇、Cathy、張家妍及劉艷（王敏奕飾）各自在不同崗位發展，更成為共飲一支水的好朋友，化解恩怨。

陳山聰與黃宗澤客串令觀眾驚喜及獲好評，劇集留有伏線，未知是否準備開續集？黃宗澤向傳媒表示跟佘詩曼相隔10多年再合作，開心有好反應。至於拍續集的問題，認為留給大家幻想空間。

娛樂組