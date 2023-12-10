【開箱】《指引兩顆心》 黑鏡式科幻愛情故事

【明報專訊】集合金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）與《月光騎士》伊頓漢基（Ethan Hawke）主演的新片《斷網假期》，上周五（8日）在影視串流平台Netflix上架，其實Netflix的對手Apple TV+近年也積極投資大片，像早前在港上映的《拿破崙》，以及近日獲多個影評人組織頒發最佳電影的《花月殺手》，均由Apple投資，該平台也有不少小品，繼《愛的練習曲》後，《指引兩顆心》（Fingernails）上月3日播出，探討應相信量化愛情的結果，還是該跟從心意行事，此片有點像經典英劇《黑鏡》的單元，不過片長接近兩小時。

前作《無忘果》受矚目

《指引兩顆心》講述戀愛學院有全新科技發明，情侶或夫妻只要拿一片指甲測試，便知是否完美配對；跟同居男友Ryan曾接受測試並獲得滿分的Anna剛好失業，到戀愛學院應徵導師職位獲聘，並與Amir搭檔，協助情侶上課並通過測驗，藉此了解愛情，但漸漸發現跟Amir互有好感，Anna該相信測驗結果，還是相信自己的直覺？

若說到希臘導演，近年最矚目自然是尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos），執導的《爭寵》給英國女星奧莉菲亞高文（Olivia Colman）帶來奧斯卡影后榮譽；愛瑪史東（Emma Stone）主演的新片《Poor Things》今年9月更在威尼斯影展摘下最高榮譽金獅獎。除了尤格，《指引兩顆心》導演基斯圖斯尼古（Christos Nikou）亦來自希臘，前作《無忘果》（Apples）曾參加威尼斯影展地平線單元，故事講述一種不知名的傳染病在城市蔓延，患者會突然失去所有記憶，染病原因不明，也沒有疫苗預防與相關治療方法。主角突然「斷片」被安置到新居，沒有身分證也無家人認領，只知道自己愛吃蘋果。他主動參與政府為失憶病患而設的試驗計劃，希望重獲新生。《無忘果》在威尼斯雖沒得獎，但吸引不少電影人的注意，像金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）便因此出任《指引兩顆心》監製。據報女主角Anna原屬意《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演，後者亦是看過《無忘果》留下極佳印象，願意主演基斯圖斯尼古首次執導的英語電影。不過《指引兩顆心》去年10月開拍前，改由《失去的女兒》謝茜畢利（Jessie Buckley）演Anna，《毒魔》男星列斯阿曼（Riz Ahmed）和《大熊餐廳》謝洛米韋特（Jeremy Allen White），分別扮演Amir與Ryan，另外《癲才家族》陸克韋遜（Luke Wilson）則飾演戀愛學院的院長。

故事較單薄 刻意拖拉

其實《無忘果》與《指引兩顆心》都是帶有科幻味道的愛情故事，就像《黑鏡》部分單元，既有人情也有奇幻，而且牽引到科技，不知道導演基斯圖斯尼古可是《黑鏡》的粉絲？《指引兩顆心》的重點落在女主角Anna身上，故事有點薄弱，說穿了就是她跟Ryan雖然在戀愛測試滿分，但兩人生活同一屋簷下，早已貌合神離，志趣不相投。Ryan會着緊動物紀錄片，看到眼泛淚光，Anna卻感乏味，但又不會向對方坦白。一如在戀愛學院找到工作，也沒向Ryan交代，反訛稱在小學找到教席。為何要向情人撒謊，心虛還是其他？科技給愛情分數高低，卻變成情侶間的緊箍咒，Anna正是其中之一，面對Amir拔下來的指甲，已動情的Anna忍不住也拔下自己的一片做測試，結果得50分，代表了什麽？

《指引兩顆心》如果只是《黑鏡》的一個單元會很不錯，但變成百多分鐘的電影長度，則顯得拖拖拉拉，結局也沒有告訴觀衆，Anna會怎樣對待Ryan。猶幸3名主角演技精湛，謝洛米韋特只是配角，少了《大熊餐廳》演大廚的神經質；列斯阿曼經過《金屬之聲》獲奧斯卡影帝提名後，也證明自己演技多變，不該受膚色局限。謝茜畢利能歌善演，去年跟Suede結他手Bernard Butler推出了一張專輯，又拍過《逆權選美》等電影，據悉她將伙拍《日麗》保羅麥斯卡（Paul Mescal）演出金像女導演趙婷的新片《Hamnet》，均值得留意。