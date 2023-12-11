【娛樂場】舞台劇《VR爸爸大亂鬥》 視障鋼琴家伙小演員探討共融

【明報專訊】iStage劇團首度與香港展能藝術會合作舞台劇《VR爸爸大亂鬥》，今年聖誕供一家大細展開一個關於共融的VR之旅。舞台劇演員劉浩翔、李兆峰與鄭至芝聯同視障鋼琴家李昇和左手截肢小提琴樂手岑幸富，還有24名小演員合演，以愛傳遞「共融」理念。

身兼iStage藝術總監的劉浩翔憑《獨坐婚姻介紹所》獲第十七屆香港舞台劇獎最佳劇本，除嚴肅題材的悲正劇，同時擅長創作深度合家歡劇目。他為中英劇團及iStage編寫多部合家歡劇目，其中《走音大聯盟》罕有以合家歡劇本提名香港舞台劇獎最佳劇本，劇目藝術價值備受劇界認可。半職小學老師的劉浩翔跟時下小朋友有緊密接觸，認為合家歡劇目並不是純粹的「兒童劇」，除了小朋友，家長也能從中得到娛樂和啟發。

共融教育由劇場帶到生活

《VR爸爸大亂鬥》以童心探討「共融」意義，導演兼演員鄭至芝與傷健人士合作無間，曾與香港展能藝術會、香港失明人互聯會、香港聾人福利促進會、香港聾劇團等機構合作。她認為「共融創作」的價值不止於作品本身，更重要是可以令小演員成長。在排練過程中，鄭至芝不單要求小演員磨練演技，還讓他們學習關懷身邊的傷健人士，以及接納人與人之間的差異，是互相促進成長的好拍檔，也是此劇的創作初衷。

鄭至芝形容《VR爸爸大亂鬥》是大人跟小演員的真誠對話。其中一名小演員林莛津跟她分享感受，覺得故事很感人，忍不住流淚說：「我跟父親感情雖然很好，但有時自己的態度會令爸爸不開心，今次演出令我反思與父親的相處。」鄭至芝說劇團每年堅守創作合家歡共融劇目，原因不單向觀眾帶出傷健共融信息，亦能令一眾小演員學習如何與傷殘人士相處，體恤及理解不同人士的需要，將共融教育由劇場帶回生活。

父女困VR世界互換身體

《VR爸爸大亂鬥》故事講述廿四孝爸爸Victor與女兒Roni關係一般，機緣巧合下，二人遇上一名科學家正在研究「VR關係改善課程」。Victor決定參加，Roni無奈出席。豈料過程中發生意外，父女被困VR世界，身體更互相交換，本來活潑的女兒變成大叔，中年爸爸則成為了漂亮可愛的少女。情况尷尬又令人啼笑皆非，兩人若要回到現實世界，必須在程式內過着屬於對方的生活，藉此賺取分數通關。其間Victor與Roni各自遇上兩名傷健人士，在他們的協助下，通過重重關卡，發現自己性格上的種種缺陷……父女互換身體後，真正逆地而處，經歷歡樂而發人深省的奇妙旅程。

《VR爸爸大亂鬥》

演出日期：12月23、24、26、31日 3：00pm

12月29、30日8：00pm

地點：上環文娛中心劇院