《Barbie芭比》金球獎9項提名領先 《奧本海默》《花月殺手》爭最佳電影導演男主角

【明報專訊】第81屆金球獎將於明年1月8日(香港時間)舉行頒獎禮,昨晚率先公布27個影視獎項的提名名單。電影獎項方面,姬達嘉域(Greta Gerwig)執導、瑪歌羅比(Margot Robbie)主演《Barbie芭比》入圍最佳電影(音樂或喜劇類)、導演、劇本、女主角、男配角(賴恩哥斯寧)及票房成就獎,加上3首作品同時角逐原創歌曲,合共9項提名領跑;《奧本海默》與《花月殺手》分別以8和7項提名緊隨其後,兩片將會正面對撼,爭奪最佳電影(戲劇類)、導演及男主角等大獎。

美國荷李活外國記者協會(HFPA)主辦金球獎,今屆移師哥倫比亞廣播公司(CBS)作電視直播,昨晚公布電影部門提名名單,網民統稱「芭比海默」的《Barbie芭比》和《奧本海默》競爭尤其激烈,前者獲得最多9項提名,後者僅以一項之差稍為落後。至於金像導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導《花月殺手》及金像影后愛瑪史東(Emma Stone)主演《Poor Things》,同時獲得7項提名。

「芭比海默」爭票房成就獎

《Barbie芭比》跟《五月的你 十二月的她》、《Poor Things》、《American Fiction》、《The Holdovers》及《AIR》角逐最佳電影(音樂或喜劇類),《奧本海默》則與《花月殺手》、《大師級愛情》、《從前的我們》、《墮下的對證》和《The Zone of Interest》爭最佳電影(戲劇類)。

以Mattel經典玩偶為創作藍本的《Barbie芭比》與講述原子彈之父的同名電影《奧本海默》,今年7月21日在美國同期上映,網民發起「芭比海默」(Barbieheimer)運動,商業上締造雙贏局面。至截稿前為止,《Barbie芭比》全球票房勁收14.4億美元(約112.3億港元),成為今年冠軍;《奧本海默》全球票房亦達9.5億美元(約74.1億港元),成為全球第3名,難怪兩片同時入圍今屆新增的票房成就獎。

身兼《Barbie芭比》監製和主角的瑪歌羅比,將會跟《五月的你 十二月的她》妮妲莉寶雯(Natalie Portman)、《Poor Things》愛瑪史東及《調教你處男》珍妮花羅倫斯(Jennifer Lawrence)等爭奪音樂或喜劇影后;至於《奧本海默》施利安梅菲(Cillian Murphy)則與《花月殺手》里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、《大師級愛情》畢利谷巴(Bradley Cooper)等競逐戲劇類影帝。外媒認為「芭比海默」有望睇高一線。

值得一提的是,《Barbie芭比》共有3首插曲《Dance the Night》、《I'm Just Ken》及《What Was I Made For?》同時入圍最佳原創歌曲獎,令到《魯斯汀:民運推手》的《Road to Freedom》及《超級瑪利歐兄弟大電影》的《Peaches》等變得勢孤力弱。

《蒼鷺與少年》撼《鈴芽之旅》

最佳動畫獎則是日本兩代巨匠的競技場,宮崎駿執導《蒼鷺與少年》與新海誠《鈴芽之旅》同時入圍,將會跟《星願奇緣》、《元素大都會》、《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》及《超級瑪利歐兄弟大電影》爭獎,《蒼》片同時角逐最佳配樂。

距離金球獎頒獎禮尚有不足一個月時間,CBS至今仍未公布主持人選,據有線電視新聞網(CNN)昨日報道,曾經兩度主持奧斯卡的諧星基斯洛克(Chris Rock)已經拒絕邀請,至於其他候選者包括《齮齕人生》黃艾莉(Ali Wong)、《黑錢勝地》積遜貝文(Jason Bateman)、《疤面鏢客》韋雅歷(Will Arnett)及另一諧星尚希斯(Sean Hayes)等亦曾收到類似提案,全部「耍手擰頭」,導致主持一職仍然懸空。