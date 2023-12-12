《Rebel Moon》東京記者會 薩克薛達「戰袍」加身

【明報專訊】超級英雄片《正義聯盟》薩克薛達（Zack Snyder）身兼監製、導演和編劇的史詩式科幻電影《Rebel Moon—第1部：火之女》，本月22日在影視串流平台Netflix上架，第2部預計明年4月19日推出，昨日在東京舉行發布會，導演率領《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）、《屍戰朝鮮》裴斗娜及《死侍：不死現身》艾德史克林（Ed Skrein）等主角亮相，並由日本男團INI成員池崎理人負責向眾星送上印有戲名的日式傳統外套。

相隔10年再次訪日的薩克薛達透露，新片靈感源自1977年他看罷《星球大戰》後，自覺也能拍出同類作品，又指日本名導黑澤明的《蜘蛛巢城》及《七俠四義》，對他影響深遠。女主角蘇菲亞寶堤拉表示，能夠在153日拍攝中，沉浸在這個神奇空間感到高興，「雖然艱辛但樂在其中」。她又自嘲不懂演槍戰場面，幸得薩克薛達指導，「檢查每個姿勢，連角度都要調校」；裴斗娜則稱很喜歡戲中帶有韓國傳統文化色彩的帽子。

另一方面，《星降的夜晚》吉高由里子主演NHK大河劇《致光之君》將於明年1月7日首播，昨日亦在東京舉行記者會，對於新劇開播在即，吉高坦言心情緊張又興奮，目標是順利完成48集拍攝工作。

文：蘇珮欣