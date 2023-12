【開箱】《旺卡》提前報佳音 讓世人享受苦中一點甜

【明報專訊】《柏靈頓》保羅京(Paul King)自編自導、《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米(Timothee Chalamet)主演音樂電影《旺卡》(Wonka),以前傳方式交代《朱古力獎門人》主角威利旺卡創辦朱古力工廠前的冒險旅程,作為聖誕檔期的合家歡作品,主角又唱又跳,配角落力搞笑,從「爛番茄」網站綜合101篇影評文章得出83%分數可見及格有餘。

第三代獎門人

《旺卡》改編自兒童文學作家Roald Dahl小說,在1971及2005年先後翻拍成電影《兒童樂園》和《朱古力獎門人》,分別由真懷德(Gene Wilder)及尊尼狄普(Johnny Depp)擔綱,亦為添密菲沙洛米接任第三代主角定下基調。還記得尊尼狄普在《朱》片飾演糖果魔法師「王卡衛」,名字充滿港式幽默,如今兩岸三地統一稱為「旺卡」,明知是大勢所趨,港迷仍需時適應。

新片講述威利旺卡(添密菲沙洛米飾)雖然出身貧窮,自小與母親(莎莉賀堅絲飾)過着漂泊而艱苦日子,但無阻他成為朱古力大師的夢想,希望世人跟他一樣,儘管生活未必如意,仍能享受苦中一點甜。經過七年遊歷,嘗盡古怪食材,旺卡終於炮製出滿意成果,是時候實踐童夢,準備到有「朱古力王國」之稱的美食薈開設自家糖果店,結果處處碰壁。

有望開拍續集

旺卡首先在街頭擺賣,由於他的朱古力大受民眾歡迎,惹來美食薈三大朱古力製造商:屎撈涕、肥膏吉巴及大鼻不滿,要求受賄警察局長(基謹米高奇飾)出手驅趕;其後入住「黑店」潔白賓館,復遭老闆娘潔太太(奧莉菲亞高文飾)非法禁錮。面對各方打壓,旺卡拒絕就範,依然想盡辦法,誓要達成心願,最終在賓館其他住客包括孤兒露德、會計師阿伯克斯、接線生樂迪,以及身高只有18吋的隆巴小矮人協助下圓夢。旺卡看着母親遺言:「朱古力的味道並不重要,跟誰分享才最重要。」完全配合聖誕氣氛。

電影以旺卡排除萬難,把古堡改建成朱古力工廠,並邀請小矮人跟他一起經營作結局。作為一齣前傳電影,劇情跟《朱古力獎門人》完美接軌。添密菲日前出席洛杉磯首映禮,被問到《旺卡》會否開拍續集?他的答案昭然若揭:「如果電影還有故事可說,我當然樂得參與。事實上,它的確有。」導演保羅京的回覆更直接:「我有興趣(拍續集)。」據報今集製作費為1.25億美元(約9.75億港元),美媒預計全球首周票房已收近億,在穩賺不賠的情况下,應該有望添食。

演繹多首插曲

《旺卡》收錄多首插曲如《A Hatful of Dreams》、《Oompa Loompa》及《You've Never Had Chocolate Like This》,均由添密菲親自演繹,導演接受外媒訪問時,對於他的歌聲讚不絕口,而他則謙稱全靠調音器材幫助。

相比《朱古力獎門人》尊尼狄普的「怪雞」造型和個性,《旺卡》添密菲表現無疑「正常」得多,然而角色亦因此變得平淡,果然針無兩頭利。相比之下,配角陣容星光熠熠,金像影后奧莉菲亞高文(Olivia Colman)飾演尖酸刻薄老闆娘潔太太簡直入形入格,《戇豆先生》路雲雅堅遜(Rowan Atkinson)扮演貪婪神父亦甚搞笑,《忘形水》莎莉賀堅絲(Sally Hawkins)與《氣泡劇組》基謹米高奇(Keegan-Michael Key)分別飾演旺卡母親和警察局長,雖然戲分少但搶鏡,壓軸登場的曉格蘭特(Hugh Grant)更是出盡風頭,扮演隆巴小矮人的誇張表情配合可愛舞姿,每次出場都惹起哄堂大笑,其綠髮、白眉和橙色皮膚造型更是向《兒童樂園》致敬。

上映日期:12月7日