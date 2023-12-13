周海媚病逝 終年57歲 友人一度「闢謠」 工作室證實死訊

【明報專訊】周海媚前晚驚傳離世，消息一直未獲證實，昨日先傳出她在北京寓所暈倒，被送入院昏迷，至昨晚9時許，「周海媚工作室」發訃告，證實周海媚於前日離世，終年57歲。工作室昨晚在微博發文：「我們沉痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！周海媚工作室 2023年12月12日」，「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。母親率全家人 2023年12月12日」

娛樂組

生日視頻成最後笑容

周海媚最後一次出席公開活動是11月參加雅安大熊貓與自然電影周。12月6日57歲生日，周海媚的工作室轉發短視頻，並寫道：「今天，57歲啦！感恩你們多年來的喜愛和陪伴，願大家健康、平安、喜樂。」周海媚對着鏡頭微笑，怎料是她向粉絲最後的笑容。死訊傳出後，粉絲難過不捨，不敢相信是事實。

前晚傳死訊 網民不敢相信

前日傍晚傳出周海媚死訊，有網民上載周海媚照片，寫道：「一代女星隕落意外離世周海媚」，有關帖文廣傳成超話，後來爆周海媚「死訊」的微博帳號消失。有內地傳媒聯絡周海媚的工作人員，但對方一聽到問題就掛斷電話，另一個工作人員聽到周海媚名字便收線，令傳聞添懸念。網民對傳聞不敢置信，有留言要求周海媚本人出來闢謠，「不可能吧！這是造謠的吧」、「不會，不信，不可能」。

昨日凌晨，內地著名編劇譚飛在微博代為闢謠，他寫道：「周海媚未過世，請各界勿以訛傳訛。」不過他未提到周海媚的情况，有傳她在北京家中因血小板過低暈倒，工作人員把她送往醫院搶救後昏迷留院，但相關信息未獲證實。後來有內地傳媒透露導演陳勳奇了解過周海媚的情况，指陳勳奇說：「我今天（12日）早上10點前得到的消息，周海媚只是生病住了北京一家醫院，沒有離開人世，醫生正在為她積極治療。祝願周海媚早日康復。」明顯陳勳奇的消息不準確，周海媚前日已離世。

曾澄清血小板偏低非紅斑狼瘡

周海媚曾被傳患紅斑狼瘡，多年前她接受有線電視汪曼玲訪問，公開澄清並非患紅斑狼瘡，但她的身體有血小板偏低的問題。她說早在中學時已有這個病，且經常暈倒，因為血小板偏低，故她的手腳滿是瘀傷，初時老師更誤會她被父母虐待；因為她經常出入醫務室，被同學傳她患血癌。她表示入行後也曾病發，醫生就是要她多休息，但對她的工作沒影響。工作室未透露周海媚死因，有指她在家中暈倒，未知是否跟血小板偏低有關。