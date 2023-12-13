林超榮血癌病逝 終年61歲 陳淑蘭趕赴醫院見最後一面

【明報專訊】身兼編劇、導演、節目主持多職、人稱「超人」的創作人林超榮昨日病逝，終年61歲。林超榮太太屈穎妍是專欄作家、建制派KOL，兩人育有三女兒。林超榮患血癌，最後工作是11月8日主持港台節目《開心日報》，之後接受治療，病情趨嚴重。他在娛樂圈人緣甚佳，不少昔日拍檔在網上悼念，陳淑蘭昨午做完節目趕到醫院見最後一面。立法會議員梁美芬在社交平台哀悼，「他及愛妻屈穎妍在香港艱難動盪時期勇敢堅毅，堅守着傳媒界公平持正的精神，美芬甚為欽佩！望阿屈節哀順變，保重身體，我們一批永遠是你背後堅強的力量」。

曾智華：他日天堂相見再大吃大喝

昨午林超榮好友沈西城在社交平台公告消息：「好友超人林超榮離世！哀悼！」曾智華也在社交平台貼相悼念：「再見喇超人！他日天堂相見，再大吃大喝大搞笑喇……RIP。」林超榮港台同事車淑梅與倪秉郎表示之前不知他患重病。昨日《開心日報》的社交平台上載超人的照片，寫道：「親愛的超人，我們永遠懷念您。」陳淑蘭跟超人拍檔做《開心日報》主持，她回覆《明報》稱，前晚與昨午也到醫院探望超人，他雖然昏迷，但大家也想親口向他道別。蘭子稱超人的病情來得好急，之前行山時曾暈倒送院，後來驗血才知道有病，超人暫停電台工作後大家也保持聯絡，他保持正能量，還說小病是福，就是怕朋友為他擔心。她往北京前相約超人返港後見面，可惜返港後探望他，病况更嚴重並昏迷。蘭子回憶跟超人合作有「神經俠侶」之稱，令監製好頭痛，超人工作好認真，但以遊戲人間的心態生活。

黎文卓：化療後病情急劇惡化

黎文卓是林超榮編劇的師父，他稱早兩個月林超榮暴瘦，抽組織驗發現患血癌，情况已好嚴重，要接受化療。他有段時間能進食、說話，算穩定下來，但化療後有器官被細菌感染，病情急劇惡化，肝腎衰竭，一星期前轉入ICU，昨日離開了。昔日《頭條新聞》拍檔曾志豪發文悼念超人，「永遠只會記住，《頭條新聞》中無時無刻帶來歡笑、幽默、諷刺、樂觀的林超人。他彷彿有用不完的精力、源源不絕的gag、永不梳好的頭……祝願超人在天上，自由無拘無束的歡笑」。林超榮跟翁靜晶曾合作商台《危險人物》，後者稱4名拍檔中，跟林超榮合作時間最長，不能相信、更不願相信他離開了。

8年前與妻共同進退停寫專欄

林超榮太太屈穎妍2015年發表撐警文章遭到恐嚇，後來宣布停寫《明報》專欄，同替《明報》寫專欄的林超榮亦決定停寫，文中提到「惟見一女子單打獨鬥，應該有一男士護駕殿後，畫上美麗句號，作出共同進退」，又指不再寫文章，「在此告別讀者」。

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