關智斌靠睫毛救雙目 謝安琪短髮look令老公重拾初戀

【明報專訊】關智斌早前家居漏煤氣點火發生意外，導致臉部和手部二級燒傷險毀容，嘴唇紅腫，頭髮和眉毛燒焦，幸以凍水洗面急救，再到醫院接受治療已康復，靚樣力保不失，繼續工作。他燒傷後昨日首現身，與謝安琪（Kay）、鄭融、COLLAR成員李芯駖等，出席ViuTV新劇《法與情》在九龍灣舉行的記者會，透露意外不止燒傷更險盲。剪了一頭短髮的Kay爆獲老公張繼聰大讚，對方稱重新墮入愛河。

記者：林祖傑

關智斌直認好彩復原得快，醫生稱他新陳代謝好好，可能平時多喝水，「燒傷後冇休息，還飛了兩個地方工作，最痛苦落妝，啲皮在半甩與唔甩之間，要慢慢印」。他透露意外差點燒傷眼，幸有長眼睫毛保護，「醫生話好好彩，因為好多人一燒就燒傷眼角膜，一收縮就很難復原，好彩啲眼睫毛救了我一命，睫毛現在還未生番晒出來」。

關智斌稱意外後對火有陰影，聽到爆破聲都嚇到個心卜卜跳，連用打火機點香薰蠟燭都驚，「現在年紀有番咁上下，每樣嘢都會小心一點」。問是否靠樣搵食要特別小心？他笑說：「一直以為我是實力行先，靠實力搵食。」

鄭融恨與關智斌拍親熱戲

關智斌表示今次與鄭融不算一齊拍劇，因二人從未同場，鄭融笑言劇中未如關智斌有牀戲，只有好熱的廠戲，希望二人將來有機會拍親熱戲，「我想試吓拍激情動作戲，因為未試過，不過要搵個顏值高，第一個就是想和關智斌拍」。鄭融透露拍《法與情》最難忘是每人都收到余安安送的藥油，因拍攝場地很熱，有助醒神解暑，「我們的大狀袍裏面，個個都是穿喱士背心，因為實在太熱」。

芯駖戲裏戲外仰慕Kay

飾演大律師的Kay與芯駖劇中演師徒，Kay大讚芯駖好好人，看劇本芯駖的角色沒有那麼深愛她，但芯駖似投放了很多真實感情，連後期製作的工作人員也以為芯駖會有一集向她表白。芯駖解釋：「劇入面我很仰慕Kay，現實中亦都是，所以可以直接投放真實感情去演。Kay等埋位時經常唱歌，令我聽出耳油，也趁機請教她唱歌，Kay也好好，分享如何用聲音表達感情，教導獨家技巧。」

剪了一頭短髮的Kay表示想跟芯駖學跳舞，又爆老公張繼聰不單讚她短髮好睇，還覺得回到初戀感覺，重新墮入愛河，人生首次頭髮短過老公，「大仔頭髮都長過我，話覺得我短頭髮好有新鮮感，女兒傳統少少，一直叫我盡快留番長頭髮，要我和她一齊長頭髮先開心」。