難忘落區派傳單拉票喪食檸檬 張敬軒有信心奪我最喜愛男歌手

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日到圓方出席時裝品牌活動，逾百粉絲到場支持，大嗌「軒仔好靚仔，我暈啦！可唔可以同我做人工呼吸？」軒仔忍不住大笑，粉絲見偶像孭袋，又大嗌：「可唔可以孭埋我？」軒仔妙答：「我肩周炎」。軒仔在活動後走近粉絲群合照、派心和飛吻，冧得粉絲開心尖叫。他早前落區為《叱咤》我最喜愛男歌手派傳單拉票，承認喪食檸檬感尷尬，五強的他有信心獲獎。

記者：柯美

軒仔受訪時被問是否仍會為《2023年度叱咤樂壇頒獎典禮》獎項拉票？他說：「我最喜愛男歌手拉票已經結束，接下來為爭我最喜愛歌曲《隱形遊樂場》拉票。」軒仔本周到澳門開演唱會，為免影響演出，避免與人群接觸，未能再親自落區拉票，唯有交給粉絲幫他拉票。問如何拉票？軒仔說：「今年只做了一首歌，有很多資源做MV、宣傳，以及推出不同版，重新編曲已出第七版，7這個數字在宗教是幸運數字。」

至於可有信心攞歌曲獎，軒仔表示我最喜愛獎項，每年變數最大。今年最大勁敵是誰的歌曲？他稱是自己，「要突破自己最難，自己進步同時，別人一樣在進步，網上都有很多點擊和受歡迎的歌曲，還是抱平常心」。

以後見人派傳單 來者不拒

談到之前落銅鑼灣和旺角為我最喜愛男歌手拉票，張敬軒大讚是很好體驗，「不是所有人向我派傳單都會接，今次自己落區拉票派傳單，都食不少檸檬，有少許尷尬，所以由現在開始，會來者不拒。派傳單被拒，沒有打擊我將來再落區拉票，因為見到有粉絲拖男帶女，又有六七歲的小女孩支持我，亦有男士掂行掂過，反而令我更有動力拉票，就算被拒絕也沒所謂，要有體育精神，拉票都幾好玩」。

喜打逆境波 愈戰愈勇

問可有信心奪我最喜愛男歌手，五強的軒仔笑說：「答了冇好多年，今年就答有啦，因為有很多人支持我。不過其他入圍者都好叻。（尹光是大熱？）我都不弱，粉絲也有包車，感受到粉絲對我的支援。」

軒仔自言本來對經濟看淡，「通關後，估不到全部市民離港出去玩」。公司會否閂水喉？他說：「不會，反而要增值自己，無論我和香港市民都要這樣，打逆境波，有難度才好玩，順風順水會懶懶閒，逆境時，電影和社交平台競爭都好激烈，見到香港藝人的競爭力，環境改變，先刺激到新嘢出來。」