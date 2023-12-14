林超榮3女寫信不捨父離世 陳淑蘭哽咽代讀

【明報專訊】身兼編劇、導演、節目主持多職，人稱「超人」的創作人林超榮前日病逝，終年61歲。林超榮與太太屈穎妍育有3女，林超榮患血癌，最後工作是11月8日主持港台節目《開心日報》，之後接受治療。《開心日報》昨日製作《懷念林超榮特輯》，一班主持分享與林超榮相處點滴，陳淑蘭在節目尾聲讀出林超榮3女寫給父親的最後一封信，並點唱盧冠廷《一生所愛》送別爸爸。

讚超人爸爸是眾人開心果

陳淑蘭哽咽代林超榮女兒讀出給父親的信，「超人爸爸嘅傳奇人生，昨（前）日煞青咗」。她們表示好鍾意及不捨得爸爸，每名來探望的朋友都說父親真的好好，什麼人都幫。3女大爆「超人」秘密，「爸爸其實一直都想做區議員，除咗可以幫人之外，仲有個天大契機，就係可以喺區周街免費泊車」。她們稱父親樂觀和正能量爆滿，是所有人心中的開心果。由於「超人」離開得太急，最後一句聽爸爸講的是「嘩！梅菜剁豬肉，正呀」。她們說：「邊有人做化療都咁有胃口㗎，爸爸，你真係好努力、好叻、好犀利。我哋永遠愛你，你永遠都喺我哋身邊，雖然WhatsApp group嘅信息以後都唔會全員已讀，但係你對我哋好，對我哋嘅付出，呢一生人做過嘅好事，我哋所有人收到晒，再見喇，爸爸。」

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