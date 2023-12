next

【明報專訊】區瑞強12月26日於文化中心舉行首個全英文歌《友Folk同享Boxing Day演唱會 2023》,邀請無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》吳大強與音樂人伍仲衡擔任嘉賓。3人昨日綵排演繹《Fly Me To The Moon》,預告帶領樂迷重溫30首經典金曲,吳大強自爆是區瑞強歌迷,區瑞強笑稱現在才識相見恨晚。

區瑞強稱成長和讀書時靠聽歌學英文,入行初期出過英文專輯,當年還在扒房演出,本地歌手開全英文歌演唱會少之又少。他提起以往不少巨星如許冠傑、溫拿、林子祥、張國榮、陳百強等都是唱英文歌出身,對此充滿情懷,加上契爺Uncle Ray離世後,已沒有電台DJ播英文歌,為保育靚歌傳承下去,決定開騷會知音,適逢文化中心有空檔,當送聖誕禮物回饋樂迷,「場地通常要一年前入紙申請,文化中心有限制,批准演出單位會排優先次序。今次好彩撞到有期,約大半年前接獲通知申請成功,屆時開4面台,有些位置票價較便宜,方便樂迷選擇」。區瑞強預告會唱聖誕歌應節,並以抒情和民歌為主,跟觀眾開心歡度佳節。

記者:林蘊兒

攝影:劉永銳