澄清無講「嘥」字 承認需要改善 鄭嘉穎抱歉為馬國明佘詩曼添麻煩

【明報專訊】鄭嘉穎日前受訪稱缺席「鐵馬兄弟」馬國明海外婚禮，即傳出不和，更被指「嘥時間論」引起風波。之後接受無綫娛樂新聞主播王鎮泉訪問，更黑面叫對方「唔好再問」，被網民轟小器欠風度；鄭嘉穎表弟王賢誌亦暗示有人是「雙面人」，茅頭直指鄭嘉穎，令事件火上加油。有網民翻舊帳，指當年鄭嘉穎跟佘詩曼（阿佘）傳緋聞，因被狗仔隊跟蹤，中途要阿佘落車。事件牽連多人，昨日鄭嘉穎出席活動首次正面回應，他向馬國明道歉，又稱令佘詩曼添麻煩，表示會改善。

記者：柯美

鄭嘉穎昨日出席網球賽宣傳活動，跟香港網球運動員王康傑砌磋球技。嘉穎表示三個兒子年紀尚小，未識欣賞及打網球，待大仔長大一點才讓他學，「希望他像王康傑一樣為港爭光。我雖然打網球多年，但業餘性質，球技一般，沒資格教他。（兒子可有運動天分？）希望有，小孩子應該全方位發展，讀書之外，運動也很重要」。

「講聲不好意思」

提到缺席馬國明海外婚禮傳不和，被指「嘥時間論」引起的風波。鄭嘉穎先解釋無用「嘥」字形容，他說：「估不到回應不能出席馬國明婚禮，出來有不同版本，真的要向馬國明講聲不好意思，在他最忙又要籌備婚禮的時刻，要幫小弟澄清和解畫，增添麻煩。」

請食飯送禮補數

鄭嘉穎表示一向不想麻煩人，搞到那麼大件事，他重看「嘥時間論」的訪問片段，「我係話有三個小朋友，時間好緊，要如何分配時間，出埠就有些難度」。是否態度問題引起誤會？他指一向有這問題，改善中，但不能一下子改到，「我由出道至今，態度都差不多，有朋友話我這種性格，能夠在這行生存到30年是奇蹟」。是否與馬國明不和？他表示未引起連串風波前，他們兩兄弟已經拆掂了，「我跟馬國明講未必出席到他的婚禮，待婚禮結束回港才再跟他吃飯及送上禮物，馬國明很體諒我。以為兩兄弟搞掂了，所以當日受訪就不想講太多，講得不清楚就傳我們不和！」

不回應王賢誌言論

太太陳凱琳（Grace）在事件發酵期間上載旅行照，被指火上加油？鄭嘉穎表示這是最不好意思的，他堅持自己的性格是一件事，但不想牽涉其他人，增添別人麻煩，他說：「我說話太簡短，不夠詳盡又不解釋，今次令到太太、馬國明及阿佘（佘詩曼）增添麻煩，我會改善的了！」他認為自我歸自我，不想影響到其他人。

談到阿佘以笑料一則回應事件？嘉穎表示多年前不是事實的事，所以不回應，阿佘被牽涉其中，真的不好意思，他自嘲可能其表達方式有問題。對於表弟王賢誌在社交平台疑暗指他是雙面人一事，嘉穎稱不回答家人和親戚的事情，「如果我咁叻係雙面人，𠵱家就唔使解畫啦」。他說本想圓滑一點，但圓滑不到。有否找王賢誌了解？他說：「識他是一世，這樣都唔明，就不用解釋。」