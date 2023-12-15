麥潔文一家三口東華獻聲

【明報專訊】江華與太太麥潔文、女兒陳薔天，聯同一班小朋友合唱，明晚（16日）為無綫籌款節目《歡樂滿東華2023》演出「齊歌唱：一家人」環節，他們昨晚在電視城綵排。

麥潔文解釋長子陳耀淙從事醫護工作，所以難夾時間一家四口齊亮相幕前。快將迎接69歲生日，麥潔文昨日連收兩個學生送贈的生日蛋糕，亦希望丈夫識做有表示，笑稱送現金利市最實際。江華聞言爽快答應，願送6位數字日圓𧨾太太開心。

提到周海媚（海味）日前在北京病逝，江華表示從未跟她合作拍劇；麥潔文憶起多年前曾跟海味合作，但私下不熟，沒有聯絡，「我們合作過電影《豬仔出更》，她當時初入行，印象中是靚女一名。近年都有留意海味的社交網短片，對於她的離開感愕然，走得那麼急，人生真是太無常！」江華表示身邊都有朋友跟海味的情况一樣，所以明白及時行樂最重要，自言對很多人與事看得開。麥潔文現階段最擔心是女兒，雖然未拍拖，但性格太單純，較容易被人欺負。

江華想登台無意拍劇

62歲江華早前曾表示已半退休，無意參與拍劇，「無劇本或者角色吸引到我，而且拍劇要幾個月，時間太長兼日夜顛倒，現在有時間寧願多陪家人，錢其實不需要搵好多，有家庭和親人已經是賺到了」。他不介意出外登台，感覺輕鬆，時間又不長，可以當陪家人去旅行。不過由於女兒年紀輕，加上初入娛樂圈，鼓勵女兒應趁後生接不同工作，才可以得到經驗。

記者：林蘊兒