《富都青年》4分鐘手語戲練足100次 吳慷仁斷食暴瘦苦盡甘來

【明報專訊】台灣演員吳慷仁憑電影《富都青年》演活啞巴角色首登金馬影帝寶座，電影在台灣上映登票房榜首，收逾4000萬台幣，吳慷仁跟團隊四出謝票。此片上周四（7日）在港上映，雖然有口碑，但戲院場次較少，累積票房逾100萬，成績未算突出。戲中吳慷仁與陳澤耀分別飾演啞巴阿邦和阿哲，是沒身分證、無國籍的兄弟，自小在馬來西亞外勞雲集的富都巴剎長大，互相扶持並苟延殘喘地生存着。

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳慷仁與陳澤耀為了《富都青年》的角色，前者減磅及將膚色曬黑，後者則增肥，過程同樣辛苦。但辛苦有回報，吳慷仁憑該片登上金馬影帝寶座，擊敗《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢和林柏宏、《疫起》王柏傑、《周處除三害》阮經天。同憑《富都青年》入圍金馬獎最佳男配角的陳澤耀雖然陪跑，但亦替「哥哥」吳慷仁高興，稱對方得獎實至名歸。

吳慷仁主動爭取演啞巴

啞巴阿邦一角，原來是吳慷仁主動爭取回來的，「入行16年，演過的角色都是放出來多一點，正當我希望拍多些不同類型的劇本和角色，就遇到《富都青年》這個劇本，『阿邦』讓我看到改變的契機，角色不單止放，還有收，我好想演，看完劇本一年仍惦念着，一直放在心裏，於是主動跟導演聯絡自薦演出，事前找老師學了一個月手語」。陳澤耀大讚「哥哥」吳慷仁勤力，又爆對方去到馬來西亞拍攝，才發現當地的手語跟台灣有出入，要重新學習及曬傷皮膚。

陳澤耀為角色增肥嗌辛苦

吳慷仁說：「我覺得角色應該要又黑又瘦，所以刻意減肥及將皮膚曬得黑黝黝。去到馬來西亞才開始減磅，由73公斤減至67公斤，由於戲中講我有兩個階段，為了讓觀眾見到我入獄絕食跟之前的分別，在拍攝入獄前一星期斷食，但年紀大了，不同以前話瘦就瘦，中間有點辛苦，幸好出來的效果不錯，睇得出有分別。」陳澤耀表示導演想兩兄弟在外形上有不同，所以他增肥，由70公斤增至78公斤，過程同樣辛苦，「戲中哥哥很惜我這個細佬，有好吃的都先給我，我又不務正業，不用操勞，跟哥哥有很大的對比是合理的」。

吳慷仁與陳澤耀去到富都，由準備拍攝就形影不離，每星期數天逛街市做功課，觀察小販劏雞、外勞說話方式等。回到酒店，他們仍會討論劇情和對白，又會到排練室排練，陳澤耀說：「我們的兄弟情就這樣建立回來，至今仍視吳慷仁為哥哥，他很照顧我，之前我到台灣宣傳，他每天都帶我去吃飯。」

感謝監製李心潔教導

談到吳慷仁在獄中跟弟弟道別的4分鐘手語戲，他表示只拍了兩take，由於台詞內容是他和導演討論出來，拍攝前練足100次，由外到內都已經是阿邦，所以演出時沒壓力。陳澤耀表示在排練室對稿時已感受到阿邦角色的痛苦，當時已頂不順，但大家叫他頂住留到拍攝當天，但一等就20多天，跟「哥哥」的感情更深，拍攝時看到對方更加心痛。獲監製李心潔大讚演戲有很大突破，陳澤耀感謝李心潔教導，「心潔姐很用心，花了很多時間跟我們傾角色。她給了10盒電影影碟給我，叫我看好的演員和好的電影節奏是怎樣，因為表演好講節奏」。戲中有場背部全裸牀戲，陳澤耀不覺大犧牲和尷尬，反而因事前拍了一場街頭抽煙戲，因抽了太多煙，感覺頭暈不適，到拍牀戲時一心想快點完成，可以收工好好休息。