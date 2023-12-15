散布周海媚病歷 36歲醫院男職員被捕 殯葬業粉絲設假靈堂捱轟

【明報專訊】周海媚本月11日（周一）在北京病逝，終年57歲。周海媚的家人、朋友及粉絲為此悲痛不已。她的死訊公布的翌日，網上流傳她入院當日的電子病歷照片，嚴重侵範私隱，院方及北京順義區警方就事件調查。昨日當地警方通報，一名於涉事醫院工作的36歲男子因散布他人私隱被行政拘留。警方表示查處了一宗散布他人私隱案件，經調查後，符某某（男，36歲）出於炫耀目的，利用自己在順義區某醫院工作的便利，將一名病患者的個人病歷拍照及發至微信群，導致信息擴散，造成惡劣社會影響。順義公安分局目前已將符某某依法行政拘留。

周海媚的身後事安排，她的工作室仍未公布，但網上流傳一條周海媚喪禮的短片，有周海媚的照片，周圍擺滿鮮花又有棺木。不少網民質疑片段的真確，短片製作及發放者在重慶從事殯葬業，後來承認片段中的靈堂是假的，她自稱是80後粉絲，得知周海媚離世非常感觸及懷念，無以言表，於是製作一些鮮花懷念。她抱歉片段引起外界誤會，說自己只是用不同的形式懷念周海媚。不少網民轟這名從事殯葬業的80後粉絲蹭流量、不尊重死者。

前緋聞男友直播大哭

不少圈中人在社交平台悼念周海媚，其中一人是曾跟周海媚傳緋聞的內地男歌手李貴府，兩人年紀相差18歲，他直播對着鏡頭大哭，又公開多張合照，稱與周海媚已3年沒聯絡，又炮轟周海媚的工作團隊未有好好照顧她。網民斥他蹭熱度，他刪帖子並否認為蹭流量，同時澄清自己是周海媚緋聞男友而不是前男友，不希望傳媒以此做話題。

娛樂組