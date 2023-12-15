《Barbie芭比》18項提名破影評人選擇獎紀錄 姬達嘉域任康城影展評審主席

瑪歌羅比（左）監製兼主演《Barbie芭比》橫掃影評人選擇獎18項提名，當然值得高興，導演姬達嘉域（右）同日宣布擔任康城影展評審團主席，一樣飲得杯落。

【明報專訊】第29屆影評人選擇獎（CCA）將於香港時間明年1月15日舉行頒獎禮，繼本月初公布劇集提名名單後，昨日輪到電影部門，姬達嘉域（Greta Gerwig）執導、瑪歌羅比（Margot Robbie）主演賣座片《Barbie芭比》入圍最佳電影、導演、女主角及男女配角等合共18個獎項，刷新《奇異女俠玩救宇宙》及《忘形水》保持14項提名的最高紀錄；法國康城影展同日宣布，姬達嘉域獲邀擔任明年5月揭幕的第77屆影展評審團主席，成為美國女導演第一人。

第81屆金球獎剛於本周一公布提名名單，全球票房勁收14.4億美元（約112.3億港元）成為今年賣座冠軍的《Barbie芭比》，以9項提名領跑，昨日再揚威影評人選擇獎，包辦最佳電影、導演、女主角、男女配角、喜劇、原創劇本、整體演出、攝影、剪接、服裝設計、髮型化妝、美術指導、配樂和原創歌曲合共18項提名，刷新CCA最高紀錄。

《哥斯拉-1.0》入圍外語片

今屆CCA共有10部候選最佳電影，《Barbie芭比》競爭對手包括《奧本海默》、《花月殺手》、《從前的我們》、《大師級愛情》、《Poor Things》、《American Fiction》、《滯留生》（The Holdovers）、《紫色》（The Color Purple）及《Saltburn》。其中《奧本海默》及《Poor Things》分別獲得13項提名，僅次《Barbie芭比》之下，再度延續「芭比海默」聲勢。

全球票房突破一億美元（約7.8億港元）的日本動畫《蒼鷺與少年》，繼金球獎後再度入圍CCA最佳動畫，將會跟《星願奇緣》、《元素大都會》、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《忍者龜：變異危機》及《怪物少女妮莫娜》爭獎；日本片《哥斯拉-1.0》及康城影帝役所廣司主演《新活日常》則獲提名最佳外語片，然而面對金棕櫚獎得主《墮下的對證》等勁敵，難言穩操勝券。

拉近獨立與商業片距離

《Barbie芭比》喜訊不斷，昨日再添一宗，說的是明年5月14至25日舉行第77屆康城影展的主辦單位發表聲明，宣布姬達嘉域將會出任主競賽單元的評審團主席，成為首位美國女導演擔此重任，亦是自《犬山記》珍甘比茵（Jane Campion）後，史上第2位女導演負責帶領評審團選出最高榮譽金棕櫚獎得主，現年40歲的姬達對此表示榮幸，「我愛電影，無論是拍攝抑或討論。同時作為一個影迷，康城影展從來都是電影世界的頂峰，我最喜愛跟一大班陌生人坐在漆黑的戲院裏，欣賞一齣全新作品。能夠獲邀擔任評審團主席，我感到無比震驚、興奮和謙卑，並急不及待跟大家見面」。

康城影展發言人讚揚姬達嘉域「昨日是獨立電影界的親善大使，今天拍出全球最賣座的商業片，姬達把過去互不相容的領域拉攏一起，將藝術和商業之間距離收窄」，絕對可以勝任評審團主席一職。