【開箱】《跟我說愛我》改編日劇 鄭雨盛「自肥」演苦情戲

【明報專訊】韓國「男神」鄭雨盛入行接近30年，先後憑《風塵三俠決戰地獄門》、《阿修羅》及《5時恭候的證人》拿下影帝，相隔12年終於再拍劇，跟《財閥家的小兒子》申鉉彬合演韓國有線頻道ENA劇集《跟我說愛我》，剛於上月27日首播，香港觀眾可透過影視串流平台Disney+收看。《跟》劇講述失聰畫家車振宇（鄭雨盛飾）與夢想成為演員的鄭暮恩（申鉉彬飾）之間的純愛故事，感情真摰細膩，且看能否如鄭雨盛廿年前主演《擁抱這分鐘》一樣成為經典。

購入版權當主角

《雲畫的月光》金敏貞編劇、《那年，我們的夏天》金允珍執導，改編自1995年豐川悅司與常盤貴子合演同名日劇《跟我說愛我》，雖然原作面世至今已近30年，但愛情故事永不過時。鄭雨盛飾演兒時發燒後失去聽力的車振宇，視繪畫為生活全部，對於歧視目光習以為常，慣於活在寂靜世界。鄭雨盛不單是主角，同時兼任製作人，《跟》劇是他跟《魷魚遊戲》李政宰創辦Artist Studio製作，「我跟此劇早有淵源，13年前購入版權，如今終於拍畢」。鄭雨盛為了演活失聰角色，花上很長時間學習手語，他說：「一直想挑戰這種角色，由於韓國聾啞人士不被大眾關注，所以我想令他們被看見。」

鄭雨盛繼《Padam Padam…他和她的心跳聲》睽違12年回歸拍劇，又指新劇與舊作《擁抱這分鐘》相似，「都是講述兩個難以與人溝通的角色，如何向對方傳遞感情的故事」。如他所言，兩者確有不少共通點，都是純愛故事，節奏緩慢但感情細膩，透過生活細節，把感染力放大。

其中一幕講到車振宇第一個教導鄭暮恩的手語就是「演員」，暮恩原本任職空中服務員，因愛上演戲，毅然辭去穩定工作，可惜多次試鏡失敗，只能當臨時演員，正感到迷失的她，卻被振宇稱作「演員」而感動。

影帝級演技示範

另一幕講述二人在戶外用餐，突然下起大雨，暮恩被突如其來雷聲嚇倒，振宇卻毫無反應，暮恩嘗試用雙手堵着耳朵，感受無聲雨天。另外，振宇因失聰而惹起誤會，例如他乘搭電梯，因聽不到門外有人呼叫，無辜捱罵。故事細節反映失聰者的生活難處，同時解釋振宇與他人保持距離的因由，暮恩多次邀約外出，振宇一律拒絕，兩人如何打破隔閡，成為劇集看點。

影帝鄭雨盛扮演失聰者，表現毋庸置疑，無論表情與眼神都很到位，把主角積極面對人生，同時感到悲傷的複雜情緒表露無遺。《跟我說愛我》全劇共分16集，截稿前播到第6集，韓國收視一直在1%至2%之間徘徊，成績未如理想，或許與故事平淡節奏緩慢有關，反觀去年同樣以失聰者為主角的日劇《Silent》，結局收視直逼10%，待遇明顯不同。