《新聞女王》番外篇 佘詩曼馬國明聯手踢黃宗澤出局

【明報專訊】佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷等主演的無綫台慶劇《新聞女王》贏口碑及收視，日前內地平台率先播出第26集大結局，Man姐（佘詩曼飾）、飛爺（鄧智堅飾）、曉薇（何依婷飾）、Cathy（高海寧飾）先後離開SNK News，佐治（馬國明飾）及上位後的張家妍（李施嬅飾）則繼續留守。飛爺辭職時向方太（龔慈恩飾）推薦佐治，惟方太希望找新血加入。大結局最後一幕，黃宗澤驚喜現身，飾演古肇華到達SNK News與Man姐相遇，為續集留下伏線。

內地官方社交網前晚播出佘詩曼、馬國明與黃宗澤演出的《新聞女王》番外篇，劇情承接大結局，講述Man姐重返SNK News後收到佐治的恭賀來電，佐治提出與Man姐聯手，阻止有野心的古肇華坐上總監之位，避免整個新聞部發生大變化，白費他們多年心血及成果。佐治指自己經歷很多後，不似以前執著，只想像Man姐當年教導做好新聞，憑他們多年默契，將來誰成為總監，都會繼續帶領新聞部有更好發展，一齊將古肇華踢出局。Man姐質疑佐治的改變及能力，但最後仍說出一句「合作愉快」，跟佐治達成共識將古肇華踢出SNK News。畫面一轉古肇華坐在辦公室，手機同時收到Man姐及佐治的信息，古肇華拿起手機後冷笑一聲，對鏡頭目露兇光。大批網民都表示心急，盼快些開拍續集。

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