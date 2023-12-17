馮盈盈拍激吻戲播情歌製造浪漫 丁子朗郭柏妍口徑一致認單身

【明報專訊】丁子朗、馮盈盈、郭柏妍及馬貫東等主演無綫新劇《妳不是她》本月25日晚首播，前晚眾人到中環海傍向市民派發爆谷和蛋糕，再合唱聖誕歌。

接檔《新聞女王》無壓力

丁子朗劇中與馮盈盈演情侶，預告有親熱戲，由門口咀到家中不同角落，最後入房，「拍攝前積極健身操肌，以最弗身形示人」。他指拍親熱戲時沒太尷尬，只專心演出，最緊要令對手不尷尬和感覺舒服。馮盈盈稱有點尷尬，事前找女監製試戲及試位，又在現場播英文情歌製造浪漫氣氛。她稱不是灑鹽花，有甜蜜亦有爭執情節，有場跟丁子朗的爭拗戲，激動到拍枱兼聲嘶力竭，引致失聲。此劇緊接《新聞女王》播出，馮盈盈對收視沒壓力，「《新聞女王》講傳媒專業，我們是浪漫愛情，劇種不同無得比較。」

丁子朗與緋聞女友郭柏妍同劇，但對手戲不多，前晚兩人刻意避忌，合照時露出尷尬樣及零交流，又找馮盈盈做電燈膽。當丁子朗唱情歌時，郭柏妍左顧右盼顯得不自在。問丁子朗會否約郭柏妍看劇集首播？他表示目前單身，沒有女友，聖誕節亦不在港。郭柏妍跟丁子朗口徑一致，「我沒避忌，都是為劇宣傳，大家是同事朋友。（感情狀態如何？）都是單身，過得好開心，與工作『拍拖』。最近忙拍旅遊節目，未有時間捧場看《亞洲超星團》」。

記者：林蘊兒