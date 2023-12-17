魏浚笙減拍新歌MV慳成本 詹天文：After Class隊友互相支持

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）、詹天文（Windy）、林智樂、潘靜文及文凱婷等角逐新城頒獎禮新人獎，昨日到紅磡出席《新人大熱唱 2023》活動。

花7位數字出歌

問Jeffrey可有信心囊括樂壇頒獎禮所有新人獎？他說：「今年有5首不同曲風的作品，已很滿足，如果獲獎是對團隊的肯定。」他表示自資出歌花了7位數字，明年可能改為主打歌才拍MV慳成本，可以多做幾首歌，亦努力做多些商演幫補。為何不找多些贊助？他說：「有好有不好，有時歌曲想表達自己意思，有贊助或被左右，但我不敢講之後不會找贊助。」

Windy表示去年以女團After Class成員身分出席頒獎禮，今年個人競逐新人獎，感覺很特別，要為自己加油，戰衣全權交由造型師負責，不介意性感。隊友炎明熹、姚焯菲及鍾柔美個人發展取得好成績，可感壓力？她說：「不會有壓力，希望和她們一樣，憑自己實力話畀大家知我係詹天文Windy，她們一定有為我打氣，我每首歌她們都會聽，我們互相支持。」她正忙為周四（21日）舉行的《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會綵排，會挑戰其他語言歌曲，覺得有難度。

林智樂、文凱婷及潘靜文同角逐新人獎，前者稱沒想過這麼快入圍，已給意見造型師準備戰衣。文凱婷與潘靜文開心首次參加頒獎禮，讓兒時夢想成真，會積極拉票，希望可以得獎。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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