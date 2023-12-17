吳業坤旺角Busking兼拉票 孔德賢路過即興合唱

【明報專訊】《萬千星輝頒獎禮2023》吳業坤（坤哥）角逐最佳男配角、飛躍進步男藝員及最佳電視歌曲獎，前晚到旺角快閃Busking兼拉票造勢，吸引逾百市民及粉絲圍觀，連坤媽也到場力撐兒子。與坤哥爭「男配」與「男飛躍」的孔德賢忽然踩場，更即興與坤哥合唱一曲。孔德賢表示首次體驗街頭演唱，只是碰巧在附近路過，並呼籲大家投坤哥一票。坤哥趁機提出要求道：「你都要投我票喎！」孔德賢說：「我投你票之前，都要投自己一票。」之後坤哥跟投票給他的粉絲抱抱，坤媽也上前送上情深一抱。

與粉絲抱抱無向太太備案

坤哥受訪時表示，今年推出的劇集與歌曲反應理想，增加了攞獎信心，期望透過今次拉票行動爭取晉身5強，他說：「我獲提名幾屆男飛躍，今年的作品畀大家見到我改變，希望可以有獎攞啦！」他現場公布明年1月在「東蒲」場館舉行新碟發布會形式的音樂會，他說：「2019年舉行完紅館騷，已經很久未有近距離接觸歌迷，相信今次在街頭小聚未夠喉。」跟男女老少粉絲抱抱，日籍太太濱口愛子會否呷醋？坤哥笑言未向太太提及活動細節，打算先斬後奏，「相信太太會了解、支持，希望我安然無恙啦！婚前婚後都不敢亂跟異性身體接觸，試過連留言都中伏，所以要避忌，好開心大家接受我變了人夫，大家是純友誼關係」。最近坤哥為新歌《分手前中後》MV半裸上陣玩潑墨，他笑稱終於展示操肌9個月的成果，「導演嗌cut，工作人員繼續向我潑墨，覺得我太好玩」。

記者：鍾一虹