【娛樂場】《開飯啦聖誕》 朱智賢跟名廚學煮大餐

【明報專訊】無綫今年有10多名藝人先後約滿離巢，外闖謀新發展，其中37歲朱智賢2013年參選港姐入行，效力無綫10年，今年10月宣布約滿回復自由身。她當時表示跟無綫關係良好，離巢跳出舒適圈的想法很突然，因覺得自己年紀不輕，是時候出去闖一闖考驗自己。她稱為去留問題煩惱3星期又失眠，最後鼓起勇氣下定決心，整個人變得豁然開朗，做好準備迎接人生新一頁。

接洽工作靠自己

沒有無綫照顧，朱智賢要靠自己接洽工作，過去兩個月接連參與HOY TV的節目，包括《煉狗術師III》及《開運秘笈2024》。她熟習新的工作環境後，近日為HOY TV主持烹飪節目《開飯啦聖誕》，愛吃的她可以在節目品嘗不同美食。《開飯啦聖誕》每集請來城中名廚，一連10集教觀眾炮製適合過節或開派對的美食，為節日加添新煮意。多名知名大廚在節目中獻技，又仔細講解每個煮食步驟，令觀眾可以照辦煮碗，齊齊廚藝升級。

每集試食4道菜

一向出名好「擦得」的朱智賢就主力試食，有幸品嘗大量新鮮出爐菜式。她透露《開飯啦聖誕》會煮一些看落好複雜，但其實又不是好難炮製的菜式，例如烤雞，笑指拍攝期間要食好多餐，「每集要試食4道菜」。不過她自稱是「黑洞」，一向在聚會都會負責包底清食物，簡直覺得自己有暴食症，相信吃再多也難不倒她。

名廚教煮特色美食

在節目獻技的名廚楊國基（Billy）教煮「羊皇冠」，以澳洲羊架製成華麗皇冠，關鍵是在每一條骨中間界一刀，方便百里香入味及造型；葉世昌（昌哥）教煮蟲草北菇滑雞煲仔飯，貼士是煲飯前先浸水個多小時，讓絲苗米受水，煮起來更省時；李偉強（強哥）教煮非常有節日氣氛的栗子肉餡烤雞，適合做冬及聖誕烹飪，既有烤火雞的風味，又不需要大型焗爐。其他名廚包括江建英、郭智恒（Eric）、譚詠儀及陳超平（Stanley），每人都帶來特色美食跟觀眾分享。

節目每集都有顯示菜式多種配料詳情，完整食譜亦會收錄在HOY TV各平台，觀眾今個聖誕可以跟住朱智賢一齊學煮大餐。

《開飯啦聖誕》（共10集）

HOY TV（77台）

12月18日起逢周一至五晚上8時半