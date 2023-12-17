《旺卡》優先場收2730萬料開畫稱冠

【明報專訊】《柏靈頓》保羅京（Paul King）自編自導、《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）主演的音樂電影《旺卡》（Wonka），上周四（14日）在美國上映優先場，收350萬美元（約2730萬港元），當地業界估計該片首周末料收3500萬美元（約2.73億港元）或以上，將力壓日本動畫《蒼鷺與少年》，成為票房冠軍。

《旺卡》除了添密菲沙洛米，還有金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《真的戀愛了》曉格蘭特（Hugh Grant）、《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）等主演；故事改編自兒童文學作家Roald Dahl的小說，講述威利旺卡（添密菲沙洛米飾）出身貧窮，但無阻他成為朱古力大師的夢想，經過7年遊歷，嘗盡古怪食材，旺卡終於炮製出滿意成果，準備到有「朱古力王國」之稱的美食薈開設糖果店，結果處處碰壁，於是先在街頭擺賣，怎料大受歡迎，隨即惹來美食薈三大朱古力製造商要求受賄警察局長出手驅趕。雖然面對各方打壓，但旺卡拒絕就範，想盡辦法誓要達成心願。

《旺卡》雖然在聖誕節前上映，但電影充滿節日氣氛，荷李活業界估計周五（15日）正式上映可收1200萬至1300萬美元，首周末3天料進帳3500萬美元或以上，將登上票房冠軍寶座。上映1個月的《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》走勢依然強勁，有機會力壓之前一星期的冠軍《蒼鷺與少年》，佔亞軍位置。宮崎駿新作《蒼鷺與少年》和日本導演山崎貴執導的《哥斯拉-1.0》則分佔季殿。

《The Eras Tour》除夕內地上映

全球收近2.5億美元的樂壇天后Taylor Swift巡唱紀錄片《The Eras Tour》，雖然在美國已跌出十大票房榜，但落實本月31日進軍內地，料可進一步推高票房。

《Barbie芭比》熱爆搜尋網

另一方面，Google前日公布了2023年全球最多人搜尋的電影名單，今年全球票房冠軍《Barbie芭比》登頂，暑假同期上映的《奧本海默》緊隨其後，《亂世勇兵》位列第3。第4至10位順次為《自由之聲》、《殺神John Wick 4》、《阿凡達：水之道》、《奇異女俠玩救宇宙》、《Gadar 2》、《洛奇系列：王者之後3》和《Pathaan》；上述10片佔了3部來自印度，分別是在Netflix上架的《亂世勇兵》、《Gadar 2》及《Pathaan》，寶萊塢實力不容小覷。