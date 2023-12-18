【娛樂場】《絕代芳華．梅艷芳》紀念展 劉培基捐珍藏緬懷「百變天后」

【明報專訊】一代巨星梅艷芳2003年12月30日離世，今年逝世20周年，有不同機構舉辦紀念活動懷念她。其中康樂及文化事務署主辦，香港文化博物館籌劃的《絕代芳華．梅艷芳》紀念展本月24日至明年9月2日，免費供市民入場欣賞。展覽透過「百變天后」梅艷芳唱片、舞台服飾、電影、流行文化產物等，緬懷她在音樂和電影方面的超卓成就，以及回顧她對香港流行文化的貢獻。

創造傳奇 至今仍具跨世代影響力

梅艷芳帶動香港流行文化在國際舞台大放異彩，創造無數傳奇。她憑獨特嗓音和紮實唱功深入民心，以破格曲風和百變形象叱咤香港樂壇，引領粵語流行曲再創高峰，同時也開創新的演唱會文化。銀幕上的梅艷芳以非凡個人魅力與精湛演技成就一個又一個經典角色，留下多部扣人心弦的電影，其中《胭脂扣》讓她榮獲香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展最佳女主角，見證本地電影八九十年代風靡亞洲。時光飛逝，這名引領時代潮流的「百變天后」留下許多膾炙人口的作品，至今仍具跨世代影響力。

大會特別鳴謝梅艷芳恩師劉培基捐贈多套梅艷芳生前穿過的珍貴服飾及獎座，包括1987年至1988年《百變梅艷芳再展光華演唱會》演唱《妖女》和其他快歌時穿著的服裝，1998年香港電台《第二十一屆十大中文金曲頒獎音樂會》獲金針獎時的服飾；2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時的歌衫，以及《第十二屆東京音樂節》TBS獎獎座。

難忘為梅艷芳親手訂做每套服裝

劉培基在社交網提到今次《絕代芳華．梅艷芳》紀念展，「只要記得，就從未離去。我能為她保留的，所有舞台上的百變造型華服、唱片封套，美好的照片。她第一次拿東京音樂獎的獎牌，是杜德偉送給我的，我已經轉贈給香港文化博物館，擁有最多她的藏品。我為她台上的所有服裝，不是一件簡單的舞台服裝，裁剪、用料、手工，全部都是高級訂做的，這種工藝，在那個年代，也只有我可以做得出來。親愛的朋友們，我用心盡力了，我們12月香港文化博物館見」。他Hashtag了「情出自願，不負遇見」。

展覽還有其他人士提供、捐贈或香港文化博物館藏品的部分展品，包括1989年梅艷芳親筆簽名《淑女》黑膠唱片、《川島芳子》劇照、《東方三俠》劇照、《胭脂扣》劇照、第568期《電影雙周刊》、第33期《新電視》，以及阮大勇提供的《胭脂扣》黑白素描手稿。

《絕代芳華．梅艷芳》紀念展

日期：2023年12月24日至2024年9月2日

地點：香港文化博物館1樓聚賢廳（免費入場）