宮崎駿未言退 日本動畫界憂青黃不接 《柯南》42歲導演立川讓無懼競爭

【明報專訊】82歲宮崎駿多次說退休，亦多次食言，新作《蒼鷺與少年》早前在美國上映，不但票房稱冠，更贏得多個影評人組織的最佳動畫殊榮；東京國際電影節動畫顧問藤津亮太早前接受本報訪問，認為是時候培養年輕動畫導演接棒，直言拍過《名偵探柯南：黑鐵的魚影》、《藍色巨星》的立川讓年過不惑，但已算是業內較年輕的導演。立川讓深明日本動畫界競爭激烈，但他不會太顧慮市場，認為導演應該拍自己喜歡的題材。

記者：蘇珮欣

影視串流平台Netflix為增加透明度，上周首次公布旗下超過1.8萬部電影、劇集和節目今年上半年的觀看時數及排名；雖然《今際之國的有栖2》位列第46，在日本製作中成績最好，但《鬼滅之刃》、《海賊王》、《第一神拳》、《終末的女武神》、《七大罪》……等系列亦佔前列位置，足證日本動畫捧場者眾，而且帶來巨大經濟效益。根據日本動畫協會去年11月發表的《動畫產業報告2022》，2021年日本動畫較前一年增長1.1倍，達2.7萬億日圓（約141億港元）；然而也不無青黃不接的憂慮。

認為吉卜力賣盤後變化不大

藤津亮太2020年起擔任東京國際電影節動畫顧問，負責挑選入圍作品、籌辦研討會。他稱最重視作品主題，每年會從30多部動畫中挑選5部。藤津指日本動畫質素愈來愈高，風格亦多元，不過亦有困境，主要是著名動畫導演年紀已不輕，像宮崎駿，明年1月生日便83歲；《新世紀福音戰士》庵野秀明63歲、《龍與雀斑公主》細田守56歲，《你的名字》新海誠亦年屆半百。藤津指《名偵探柯南：黑鐵的魚影》立川讓憑新作《藍色巨星》入圍東京影展，他現年42歲已算年輕，稱東京影展亦會致力培養新一代動畫電影導演。

宮崎駿的吉卜力工作室乏人接棒，早前將股權售予NTV，藤津亮太稱即使如此，吉卜力還是「老樣子」，而且宮崎駿不言退，正準備新戲，雖然不知什麼時候完成，但藤津相信吉卜力變化不會太大。他又指吉卜力下部作品或許會由年輕導演上陣，有助推動新秀入行。

執導《柯南》電影票房高收

另一方面，立川讓新片《藍色巨星》早前在港上映，他執導的《名偵探柯南：黑鐵的魚影》，票房138億日圓（約7.24億港元），是《柯南》系列最高收之作，也是今年日本票房亞軍，僅次於收140億日圓（約7.34億港元）的《超級瑪利歐兄弟大電影》。

立川讓早前在東京接受本報專訪，談到先後執導兩部《柯南》電影均叫好叫座，他稱製作前會熟讀原著，從頭開始看。他對香港有大批《柯南》粉絲感驚訝，稱不知道《柯南》電影在港上映。他表示日本觀衆看完《藍色巨星》會找他以前的作品來看，所以希望《柯南》的香港粉絲會看《藍色巨星》，還表示很想到訪香港。

最喜歡押井守《攻殼機動隊》

立川讓自言不是一開始便立志當動畫導演，曾想過為人師表，後來在大學主修視覺藝術，才一步步成為動畫導演。他稱最喜歡押井守執導的《攻殼機動隊》，「我喜歡一些嚴肅主題的動畫」。改編自同名漫畫的《藍色巨星》，講述3名熱血青年立志登上日本最具分量的爵士樂表演殿堂，打動觀眾。立川讓表示創作《藍》片時精神非常集中，希望以最好的方式呈現原著，最難是爵士音樂部分，他觀看了很多相關動畫從中學習，又認真研究音樂家的表演。立川讓指戲中主角的生活方式帶出非常強烈的信息，「現在的年輕人很容易以不好的方式看待自己的未來，因為他們總是在社交媒體跟別人比較」。

立川讓表示日本動畫電影界競爭大，同時許多作品只針對少數觀眾，他覺得應該拍攝自己喜歡的題材，「我不會考慮太多，不理觀眾會否接受我的電影，只做我想做的事，所以創作時沒考慮競爭的問題」。他透露每天會與工作人員及監製溝通，聽他們的建議，再商討內容。