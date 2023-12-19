ERROR成軍5周年爆辛酸史 保錡窮到過隔籬廠偷飯盒

【明報專訊】ERROR成軍5周年，表面看似只識搞笑的組合，實際各成員分別面對過感情風波、挫折及網民負評等，慶幸每次都小心「拆彈」，然後過關，令4人加速成長，兄弟情更牢固。透過演繹5周年團歌《四五成群》，勾起他們過去5年經歷過的零碎片段回憶，也讓粉絲更理解他們「笑中有淚」的故事。

ERROR成員吳保錡自認變老後漸識感恩，亦學懂將負面情緒化為動力和正能量，不介意玩自嘲，「5周年，我們4隻二打六會繼續做好自己崗位，做好小丑角色，因為如果我們不做，還有誰肯做？所以現在我們很尊重、很愛自己的工作，珍惜每個機會」。

193提議組藝人管理公司狂抽佣

梁業（肥仔）早前因經營的食肆結業鬧出拖數風波，他不願多提，扯開話題道：「因疫情封關，大家會集中留意本地娛樂，但通關後，就有好多估不到的因素，相信未來5年才是我們最大考驗，因為除本地主流外，外國好多歌手都會陸續來港演出，唯有盡量做好作品，吸引大家繼續留意ERROR。」何啟華（阿Dee）與郭嘉駿（193）經營的食肆暫未受影響，笑指雖肥仔投資的食肆全線結業，但仍有舞蹈學校，所以很有錢。193提議4人合組藝人管理公司，「我們用經理人濟哥（鄧永鑄）名義開公司，範疇包括拍劇、綜藝、電影及唱歌，找《全民造星》參賽者簽約。我做Marketing，保錡負責PR，Dee做策劃，肥仔一定是排舞師和老闆，我們抽90%佣，有得做呀！」

阿Dee成隊友最佳心靈輔導師

ERROR承認幾乎日日鬧交，但從未擔心反面收場。被隊友選為最易發脾氣但又是最佳心靈輔導師的阿Dee說：「當工作遇阻滯才發脾氣，忟憎自己。我比較有耐性，時常講『經』，所以他們有問題都會找我傾。」他們認真表示，即使各自有solo演出，如拍電影、主持節目或出獨唱歌，現階段無意拆伙，只要各人事業發展平均，才可步伐一致延續下去，絕不擔心「合久必分」。

總括過去5年，4人一致認為賺了，因從前是一無所有，沒想過能成為搞笑藝人及組成男團，所以《四五成群》找認識多年的梁栢堅填詞，正好道出他們的心路歷程。193表示唱到喊，因內容提到他們經歷過沒工作兼沒收入的迷惘期。保錡爆辛酸史道：「入行初期真的好窮，窮到想喊，入不敷支，每日要計着用100元如何生活。我住大埔，返ViuTV來回車費都不少，返到公司見隔籬廠開工有飯盒派，我就去偷飯盒，有試過叫他們一齊偷。」保錡形容現時人工屬正常價，否認外傳ViuTV人工比TVB高，稱電視行業收入有限，要靠接其他工作幫補，所以他們沒羨慕姜濤能夠成為業主，ERROR會繼續努力。

習慣被MIRROR踩住上

提到ERROR打入叱咤「我最喜愛組合」5強，4人齊聲說沒信心贏，皆因每年只有一隊組合勝出，他們覺得一定是MIRROR，「我們不是陪跑，直情是填海！因為填完個海就讓條路給MIRROR踩住我們上。其實每年入到5強已當贏，已預了一世都贏不到組合獎！可能要老到拍《四個小生去旅行》，如胡楓所說，『序』有應得的時候才得獎，所以我們不強求」。

記者：林蘊兒