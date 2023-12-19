【娛樂場】《貓之旅神》被嫌唔夠貓 沈殷怡徐㴓喬率真吸觀眾

【明報專訊】「愛貓女神」沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）繼去年主持ViuTV真人騷《動物守衛隊》後，再合作旅遊節目《貓之旅神》，共15集。家有兩隻寶貝貓的Shirley伙貓義工Asha一起出發到日本與土耳其，帶觀眾追蹤當地貓之足迹，遊歷不同貓之國度，探索由貓引起的文化歷史、美食美景，以及相關的藝術。兩貓奴又會介紹有關貓的人氣景點、建築、主題餐廳、神社、電影和招財貓，還有著名的貓KOL，堪稱「貓，全部都係貓！」盼透過介紹兩地愛貓文化，提醒人類應與動物相處共融的大愛信息。

餵食水豚超興奮

節目安排經常到日本的Shirley化身領隊，帶領首次到當地的Asha遊覽「遊客必到」的著名景點。首集二人先吃喝玩樂，之後展開尋貓之旅，前往一間迷你動物園咖啡店，店內收養被遺棄的動物，除了貓，還有很多不同種類的小動物，包括水豚、狗、羊、蜥蜴等，熱愛水豚的Shirley有機會餵食水豚，表現興奮，「頭先個感覺好似同偶像握手咁，我勁似追星族」。Asha離開時真情流露稱身處城市生活，去完動物cafe會有種世界好完美的感覺。

第二集她們到一間電動火車模型店，店主由收養首隻流浪貓開始，讓貓咪自由活動玩火車模型而受注目，生意好轉令店主收養更多流浪貓，為牠們找新主人。其中一集Shirley與Asha浸溫泉，二人要在溫泉店內找出4隻安排在不同角落的貓公仔，再逛街買貓圖案衣服、飾物。

貓島無貓勁失望

另一集Shirley與Asha前往日本著名貓島之一沖島，二人買定貓零食滿心期待，幻想到埗後被貓咪包圍。最後她們在島上未有發現任何貓隻蹤影，最搞笑打算到訪島上的特色食店沒有開門，連寺廟也裝修中。空歡喜一場的Shirley與Asha向當地居民詢問，原來近年因少漁船出海，再沒有貓在碼頭等漁夫餵魚獲的情景，島上貓咪入夜才現身。Shirley離開時難掩失望表情，Asha在旁鼓勵可能之後有更好的事發生，驚喜帶Shirley到貓cafe見貓咪𧨾她開心。

冬甩好食到流鼻血

節目除可看到兩貓奴見主子時被迷倒的樣子，亦可見兩女神真性情一面，當中Shirley與Asha到冬甩店開餐，前者大飽口福之際，突然流鼻血，不顧儀態用紙巾塞鼻高呼：「真係好好食㗎。」Asha大笑說：「真係感受到佢係由內心發出嚟嘅興奮。」場面搞笑。Shirley自爆非首次在鏡頭前流鼻血，之前到日本拍節目，因景色太靚亦激動流鼻血。

《貓之旅神》播出一周，不少網民在討論區留言，「貓呢？」、「冇貓嘅……」、「悶喎！」，亦有人讚貓奴Shirley與Asha主持時盡展可愛率真一面。之後7集，二人會到土耳其展開另一個尋貓之旅，未知屆時能否滿足觀眾想看貓的要求。

ViuTV《貓之旅神》

逢星期一至五晚上11時 （99台播放）