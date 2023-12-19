拍《姐姐的戀人》親筆信寫出姊弟戀 有村架純高橋海人被指拍拖3年

【明報專訊】《她和他的戀愛花期》30歲日本奧斯卡影后有村架純昨日爆出戀情，被指與現年24歲、《邁向未來的倒數10秒》男星兼King&Prince成員高橋海人譜出姊弟戀，秘密拍拖3年。雙方事務所沒否認報道，稱兩人合演日劇《姐姐的戀人》後，一直是好朋友關係。

文：蘇珮欣

日本雜誌《女性Seven》昨日報道，有村架純與高橋海人秘密拍拖3年，兩人2020年合演富士電視台劇集《姐姐的戀人》而結緣；該劇講述有村架純父母雙亡，以大家姐身分照顧三名胞弟，在忙碌的生活中遇上林遣都，並譜出戀曲。有村架純與高橋海人劇中飾演姊弟，為了讓後者入讀大學，她甘願放棄學業，投身社會工作。高橋海人一直很感謝對方為他犧牲，所以特別緊張姐姐的感情生活。

《女性Seven》指有村架純與高橋海人拍劇期間，交換了聯絡方式，其後一直互有通訊。二人由朋友關係開始，其後發展成戀人。報道又引述消息人士稱，有村架純拍完《姐姐的戀人》後，向每名演員送上親筆感謝信，據悉因而令二人關係更進一步。

有村架純與高橋海人均工作忙碌，加上為免戀情曝光，雙方只能在家中約會，因此戀情一直未被發現。去年冬天，高橋海人為了方便拍拖，遷至有村架純位於東京的豪宅其中一個單位，成為鄰居過「半同居」生活。報道引述有村架純身邊人士稱，高橋海人一直視年長6歲的有村架純為理想對象，女方也很欣賞高橋海人工作認真、專注的個性。

《女性Seven》就緋聞向兩名當事人的事務所查詢，雙方口徑一致表示，有村架純與高橋海人自演出《姐姐的戀人》後，一直是很好的朋友，並未有否認兩人拍拖，外界認為是間接承認了戀人關係。

出道13年的有村架純早年憑NHK晨間劇《海女》人氣急升，其後憑《奇蹟補習社》拿下多個電影新人獎，去年以《她和他的戀愛花期》在「日本奧斯卡」電影學院獎封后，在日本藝能界是既有人氣又有實力的年輕演員。不過她也有不少緋聞，早年網上曾流出她與Hey!Say!JUMP成員岡本圭人的親密合照；又曾與合作過的《歡迎來我家》相葉雅紀、《浪客劍心》佐藤健及《弱者也能取勝》福士蒼汰等男星傳緋聞。至於高橋海人，出道初期曾被爆曾到訪女團AKB48前成員大和田南那香閨，因而傳出緋聞。