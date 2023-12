【開箱】《君主組織與神秘巨獸》 飛躍怪獸宇宙 謎團有餘刺激不足

next

【明報專訊】《哥斯拉》、《金剛:骷髏島》、《哥斯拉:王者巨獸》及《哥斯拉大戰金剛》等4部電影,票房合共進帳20億美元(約156億港元),明年4月還有新片《哥斯拉 x 金剛:新帝國》(Godzilla ×Kong: The New Empire)上映,就像Marvel電影宇宙或《星戰》系列,電影叫座自然劇集亦分一杯羹,影視串流平台Apple TV+加入「怪獸宇宙」,相關新劇《君主組織與神秘巨獸》(Monarch: Legacy of Monsters)上月17日首播,至今播出6集,明年1月12日將播出第10集結局。《君》劇主要分兩條時間線,《銀河守護隊2》卻羅素(Kurt Russell)偕兒子兼《大君主之役》男星懷特羅素(Wyatt Russell)演角色老少兩時期;劇名雖有「巨獸」二字,但別期望哥斯拉大戰金剛的激烈場面,哥斯拉出場次數也不算多,「怪獸」迷要有心理準備。

《金剛:骷髏島》尊古曼客串

此劇有關神秘巨獸之外,君主組織是另一主軸,遠在電影《哥斯拉》已提過這調查巨獸的組織;《金剛:骷髏島》中尊古曼(John Goodman)扮演的Bill Randa博士便是君主組織一員。劇集《君主組織與神秘巨獸》一開場正是他逃避巨大蜘蛛襲擊,交代遺言後,再把珍貴資料抛落大海。《君》劇分兩條時間線,其一是二戰後1950年代的一段,Bill亦有出現,講述1943年美國勞頓號遭不明生物襲擊,全船罹難,僅Bill(安達斯荷姆飾)倖存,開始研究神秘生物,後來在菲律賓認識了陸軍上尉Lee Shaw(懷特羅素飾),以及受Shaw保護、負責勘探任務的博士三浦景子(山本真理飾),三人更組成調查神秘生物的團隊。

另一主線設定在近代,Cate(澤井杏奈飾)為了辦理父親廣志(平岳大飾)的後事從三藩市遠赴東京,卻發現父親在東京有另一家庭,還有同父異母的弟弟健太郎(渡部蓮飾)。Cate無意中從父親房間發現夾萬藏有神秘檔案,健太郎遂請求已分手的女友兼黑客May幫忙解密,卻觸動君主組織的人注意,派員到東京綁架Cate事敗後,Cate、健太郎和May從解密的資料及廣志遺留下來的片段中發現,三浦景子就是廣志的媽媽,而且廣志也可能尚在人間。三人於是從線索中找到被軟禁的Shaw,道明來意,後者決定跟他們一起尋找廣志下落。

如果從沒看《哥斯拉》、《金剛:骷髏島》等幾部電影,可能會對《君主組織與神秘巨獸》徘徊兩條時間線的跳躍剪接毫無頭緒,若不看資料補充,很容易會失去追看耐性;譬如尊古曼出場後,看到中段都沒交代其下落。其實他正是跟Shaw和三浦景子一起追查神秘生物蹤迹的Bill,第一集亦暗示了他跟景子是一對,換句話說,廣志是兩人的兒子,Cate和健太郎則是他們的孫兒。首集尾聲描述景子等人找到不明生物的產卵地,卻遭牠們破繭而出襲擊,景子墮下,生死未卜。往後劇情兩條時間線交叉剪接,卻非順序,所以第2集又會交代景子如何與Shaw及Bill認識。首集佈局的謎團,到中段依舊是謎團。

被指計劃開拍第2季

描述近代的一段也一樣,Cate往東京前一年,擔任小學老師的她親歷哥斯拉威力,救不了校車上大班學生,因而自責並出現創傷後遺症。她經歷災難前後的片段,也不時穿插在她跟健太郎找尋父親的近代時空。另一方面,Shaw被Cate姊弟找到的時候,理應已近九旬高齡,卻羅素飾演的老版Shaw,看來只像六七十歲,到底他「凍齡」是否跟不明生物有關?暫時所看的4集亦未有交代。兩條時間線的故事還未整合,怪獸出場的次數亦不多,無疑拖慢了節奏。據報在美國編劇公會網站已列明此劇第2季將於明年至2025年推出,相信一切疑團在結局前應會完整交代。

《君主組織與神秘巨獸》的創作人基斯彼克(Chris Black)拍過AppleTV+另一科幻劇《生活割離術》。此劇除了懷特羅素,扮演健太郎的渡部蓮同樣是星二代,曾拍過電影《461個便當》的他,是《美麗人生》渡部篤郎與模特兒出身藝人村上里佳子的么子,據報他從小在國際學校讀書,跟《One Piece》男主角新田真劍佑一樣,駕馭英日兩語游刃有餘。至於飾演Cate的澤井杏奈(Anna Sawai)則演出過AppleTV+劇集《彈珠人生》及電影《狂野時速9》,明年在Disney+上架的《幕府將軍》,她亦是主要演員,演藝路似乎十分順利。