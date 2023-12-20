《法與情》謝安琪笑陳靜「幸福犯人」 余安安念8頁紙對白激發大腦潛能

【明報專訊】余安安、謝安琪（Kay）及陳靜（Dada）在ViuTV新劇《法與情》有不少對手戲，劇中余安安與Kay是師徒關係，Kay為殺人嫌疑犯Dada辯護，師徒各為其主，在法庭唇槍舌劍，場面充滿火花。她們事前不敢怠慢，做足準備工夫，首次演律師的余安安說：「我女兒是律師，開拍前有向她取經，最難是記對白，一句都不能改，有場戲對白更長達7、8頁紙，大腦潛能都被激發出來。」

密閉空間搭法庭景 開工超辛苦

Kay大讚前輩余安安應付自如，就算臨時改對白，她都可以一take完成。Kay表示最辛苦不是記對白，而是現場環境，「劇組在一個密閉空間搭建法庭景，電壓問題不可以安裝冷氣，拍攝時是夏天，現場更加翳焗，所以大家不停萬歲慰勞工作人員」。余安安稱今次是入行以來拍得最辛苦一次，幸沒中暑。

Dada劇中演殺人嫌疑犯是單親媽媽，還要照顧奶奶，「劇情講我最初不信任Kay，經過多次接觸，互相了解後，最終信任對方能幫我打贏官司」。Dada佩服余安安和Kay，演法庭戲時，兩人講對白非常準確，甚少NG，「拍攝法庭戲我最舒服，可以坐又有部風機吹住我，覺得好幸福」。Kay笑指Dada是「幸福犯人」，開心認識對方，「她教我健身，又傳些健身初階的片給我看，很佩服她堅持做運動，從不間斷， 就算拍戲都在開工前先做運動。我經常叫她破戒，用零食引誘她，有時能戰勝Dada，覺得很開心」。

記者：柯美