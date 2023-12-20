「女神降臨」尖沙嘴 文佳煐大派心心冧粉絲

【明報專訊】韓劇《女神降臨》女主角文佳煐昨日現身尖沙嘴的品牌活動，吸引大批粉絲支持，一睹「女神」風采。穿性感貼身連身裙的文佳煐到場即向粉絲大派心心，稱首度來港，覺得香港繁榮又美麗，想去主題公園及品嘗美食，前日抵埗已吃了美味點心。身為品牌代言人的文佳煐喜歡香水，今次品牌推出新味道，令她感覺溫馨。問到如何慶祝聖誕節？她稱當日沒拍攝行程，會跟家人和朋友歡度。文佳煐離場時不忘跟粉絲說再見又大派心心，稱希望有機會再來港跟粉絲見面。

陳凱詠聖誕不敢狂歡

同場還有陳凱詠（Jace）與李靖筠，前者表示沒看過《女神降臨》，但很多朋友看完都說文佳煐很正，今次近距離接觸，覺得對方很有氣質。談到工作，Jace表示之前一口氣推出5首歌，所以不着急再出新歌，希望慢工出細貨。會否期望在樂壇頒獎禮獲獎？她表示一向不看重獎項，只享受創作過程。聖誕節將至，大病初癒的她仍感覺有點累，所以不會外出狂歡，「下月跟馮允謙開騷，不敢玩得太癲，要護聲保持狀態」。李靖筠穿4吋高跟鞋，行路時有點不自然，「入行多年仍不習慣著高跟鞋，將來結婚會著拖鞋」。她大讚文佳煐又瘦又靚又可愛，指通關後見到很多國際明星，令她大開眼界。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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