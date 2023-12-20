爆陳建州性侵被告誹謗 大牙獲撤控：相信正義會來

【明報專訊】台灣藝人「大牙」周宜霈今年6月指控陳建州（黑人），稱11年前在香港工作期間遭當時「陳姓老闆」性騷擾，黑人發聲明否認，並控告大牙誹謗。昨日台北地檢署（北檢）認定大牙非揑造事實，不提起訴。大牙表示一直相信正義會來，感謝司法及各界關心她的人；黑人對於敗訴至截稿前未有回應。另一台灣藝人陳宣裕（NONO）遭網紅「小紅老師」指控性侵及猥褻等罪，涉10受害人，其中3受害人提不出證據，同日獲北檢不起訴。NONO經理人表示未收到任何判決通知，NONO雖不被起訴，但事業已受挫，甚至影響台語歌手老婆朱海君的工作。

大牙今年6月指控黑人，稱11年前在香港工作期間遭當時「陳姓老闆」性騷擾。黑人和太太范瑋琪隨即透過律師發聲明指大牙的指控全屬不實，會就對方的言論提出民事訴訟索償，其後他撤回民事起訴，改提刑事訴訟，告大牙加重誹謗。昨日台灣傳媒報道，台北地檢署取得大牙的好姊妹貝童彤等5人證述後，曾兩度傳喚黑人出庭，不過黑人均堅稱自己清白。

5證人有利說詞 證大牙非揑造事實

5名證人提及「多年前得知此事」、「心疼」等對大牙極為有利的說詞，台北地檢署認定大牙並非揑造事實，不起訴大牙。不起訴書指出行為人（犯罪者）雖不能證明言論內容為真實（指大牙指控黑人一事），但依其（大牙）所提證據資料，大牙張貼的文章，是有相當理由確信其為真實，非故意揑造虛偽事實，且大牙討論的內容亦非僅涉及私德，因此認定大牙誹謗罪證不足。

網民湧入黑人fb留言撐大牙

大牙得知消息後在社交網發文，「對比昨（前）天的溫度，今（昨）天又降溫了，但是我心裏是暖的，而且很暖。一直相信正義會來，謝謝司法，也謝謝所有關心這件事情的朋友、家人及不知名的你們。我依舊相信做對的事，不需要猶豫，也希望這個消息能帶給那些仍深陷在me too裏的朋友一個鼓勵及信心。加油！」黑人對敗訴未有回應，不少網民湧入他的facebook（fb）留言「法院認證」、「大牙，加油」。

3受害人提不出性侵證據

另外，遭網紅「小紅老師」指控性侵及猥褻等罪行的NONO，檢方曾兩度傳喚NONO到庭，及後他准以50萬台幣（約12.6萬港元）保釋，開庭期間他還被法醫勘查比對「下體特徵」。台北地檢署認定此案有10名受害人提告，其中3人屬於北檢偵辦轄區，但她們提不出證據，就此3人提告部分將不起訴NONO；至於「小紅老師」等7人提告的部分，則移由士林地檢署（士檢）偵辦。

「小紅老師」震驚不起訴NONO

對於北檢偵查終結，給予不起訴處分，受害人之一的「小紅老師」發聲明表示看新聞後感震驚，但她們一定會堅持下去，絕不會輕言放棄，奮戰到底。她強調目前尚未收到台北地檢署正式的書面通知，以及不起訴處分書，等收到後會與律師研議後續，不排除再議的可能，並稱還是對司法有信心，相信檢察官可以還她們公道。

經理人稱未有跟NONO聯繫

NONO被指控性侵後宣布停止演藝工作，誠心反省。對於其中3人提不出性侵證據，NONO獲不起訴，他至截稿前未有回應。NONO經理人接受台灣傳媒訪問時表示，還未收到任何判決通知，這段期間也未有跟NONO聯繫，之後會再詢問該案件相關後續。判決結果出爐後，北檢雖不起訴NONO，但NONO事業已受挫，甚至影響到老婆朱海君的工作。

娛樂組