【娛樂場】《北極潮什麼》探險之旅 梁芷珮老是常出現惹話題

【明報專訊】「旅遊達人」梁芷珮（Christy）今年特別勤力，其主持的旅遊節目「潮什麼」系列，由年初無綫翡翠台播出第一輯《非洲潮什麼》後，接着《澳洲潮什麼》、《南極潮什麼》，至年尾最後一輯、剛播映的《北極潮什麼》。Christy與攝影師老公Kenneth夫妻檔由南到北的極地拍攝，先後到挪威、格陵蘭與加拿大北極圈，見識地球北端的奇妙風光，首站從挪威特羅姆瑟（Tromso）展開極地探險之旅。

喜獲海豹連環獻吻

《北極潮什麼》共6集，前晚首播，Christy跟老公登上極地探險船前，先在特羅姆瑟索逗留兩日，參觀世界最北的水族館。她以1635港元參與海豹贊助計劃，跟海豹近距離接觸，親手餵牠們吃魚，還除手套摸溫馴的海豹，感受牠滑滑的毛，最後驚喜獲海豹連環獻吻。

Christy解釋贊助費用會用作養海豹的日常開支外，也支持水族館擴建，水族館正計劃為海豹建戶外池，讓牠們有更大活動空間。之後她到訪當地的三角形北極大教堂，介紹日與夜截然不同的景色，並在街頭食熱狗和歎熱紅酒，再到冰酒吧一嘗零度以下用冰杯飲烈酒的滋味，以及到海鮮餐廳品嘗地道海鮮，帶觀眾食買玩。

難忘北極光放題

Christy到北極最想看北極熊外，還有「一生人必看一次」的北極光，她曾在不同地方看過多次北極光，但在特羅姆瑟追北極光令她最難忘，形容是北極光放題。她深夜在酒店望窗等北極光，表示透過手機鏡頭較容易看到北極光，有發現即叫老公準備攝影器材，Kenneth直擊她落牀穿外套與鞋襪衝出房間追北極光情景。

鏡頭前看到北極光似在天空中跳舞，大自然景象令人感動，Christy說：「之前喺冰島好凍又要凌晨兩三點先睇到，芬蘭、加拿大睇又凍到黐線，呢度唔凍又唔使戴手襪。今次係我睇北極光以來，最清楚、最舒服嘅一次。」她跟Kenneth在極光下瘋狂打卡，十分浪漫。

簽生死狀跳海

第二集Christy在北冰洋海中心挑戰「玩命」下水禮，她噗咚一聲跳落水，大叫好爽。她透露落海前要簽生死狀，之後焗桑拿「熱身」，隨後穿泳衣於海中心跳船，「成個人好拮咁樣，但係係好正嘅經驗」。Christy回船艙後要飲Vodka保暖。她還到了格陵蘭西部「世界文化遺產」羅素冰川（Russell Glacier）體驗登山，其間差點跣低，相當驚險。

網民嫌播得太密

Christy預告節目中看到北極熊兩次，又探索世界文化遺產的冰川、冰峽灣，並在西北航道航行，了解在北極居住的因紐特人生活文化，達成到北極的目標。Christy的「潮什麼」系列由今年年頭在無綫播到年尾，共四輯，《北極潮什麼》首播反應一般，有網民嫌太密，稱「又係佢」，有說愈拍愈爛，但亦有人覺得好睇過經常去日本拍旅遊節目的那名女主持。

《北極潮什麼》 逢周一至三晚上10點半 翡翠台播映